Sports Daily Newsletter

Traffic salvation at the sports complex is coming.
Picture it: You’ve just sweated through a Phillies/Eagles/Sixers/Flyers win. There’s nothing quite like it, is there? Now for the fun part … not. Time to sit in traffic for seemingly forever.
Hope you made it to the restroom beforehand.to help alleviate traffic after events at the South Philadelphia sports complex. Traffic salvation is coming, for everyday fans and the 1% alike,For Orion Kerkering, it’s unavoidable. It will be his first time back since the National League Division Series, when Kerkering flung a softly hit bases-loaded grounder over catcher J.T. Realmuto’s head at home instead of making the routine play at first.
While it was not the only reason the Phillies lost to the Dodgers last year, as the final play of the 11-inning Game 4, it remains one of the lasting moments of another postseason failure. : The Phillies will open a series in Los Angeles at 10:10 tonight . Zack Wheeler will start against Dodgers left-hander Justin Wrobleski .
One day after firing manager Bradley Carnell and removing the interim tag from sporting director Jon Scheer’s title, Union owner Jay Sugarman had another revelation: there’s some cash on hand to turn around the one-win squad during this summer’s transfer window. Sugarman used the sum of $10 million when meeting with the media but didn’t disclose whether that was the actual amount.
But Scheer should have funds to try to right the ship, and he can, but manager Mauricio Pochettino reportedly is meeting with other clubs. It’s not surprising, as his contract ends after the World Cup, Next: The Union are off for the FIFA World Cup and return to action on July 22 at home vs. the New York Red Bulls .
Eagles defensive line coach Clint Hurtt worried that he was annoying general manager Howie Roseman during April’s NFL draft. Hey, we’ve all been there when inspiration strikes at work. In Hurtt’s case, heLuckily for Hurtt, Roseman was all-in, too. The Eagles picked Bernard, who’s never played a snap of organized football, in the seventh round.
Now the real work begins. Hurtt and his pupil are at the facility early each morning, and the coach offered insight on how he’s teaching the game to someone he calledOn the other side of the ball, star running back Saquon Barkley enlisted some outside help in learning new offensive coordinatorIn 2022, West Chester turned to a freshman reliever, Kyle Lazer, in a do-or-die game. With his team down a run, he threw a slider and felt a pop.
The Golden Rams rallied, but Lazer could only watch as they advanced to the Division II championship. In Division III softball, Rowan got off to a strong start with an upset of top seeded Virginia Wesleyan in the Each Friday, Inquirer photo editors will pick our best shots from the last seven days and share them with you, our readers. This week, photos include a the Phillies, Eagles OTAs … and aThe USA! Obviously.
Not only have I supported our players, men and women, in every World Cup, but this time I have five local players to cheer. And Brenden Aaronson is at two degrees of separation for me, so it’s an easy choice.three years while serving in the military and know they are passionate for their “calcio” and have won the World Cup 4 times.
We compiled today’s newsletter using reporting from Jake Blumgart, Marcus Hayes, Jonathan Tannenwald, Kerith Gabriel, Lochlahn March, Olivia Reiner, Ryan Novozinsky, Mia Messina, Conor Smith, Becca O’Reilly, Gabriela Carroll, and The Inquirer’s photography staff. {"ENV":"f297XGAce0F+c3AEWAtgA39jeE93HHAGfGB4Cg==","CONTENT_BASE_PROD":"aGB3Q3cyXUBrBFpAWhxaQmtdcAd0IWxNaF1zXXQidE18XXACdyJSTX5zdAN0MngFfAV4T3chf1loTXQGdyFsBWtdcAN3MXAEa1pkA2ALZAV8XWRNdAxwTHxNUkBjMlFYfGBoBmMybAg=","ARC_ACCESS_TOKEN_PROD":"a1lzTVsiXQFVb2taWFRsA3xjcE92MnQFfGNWTWAcZAV8BXxAYyJ0AXxzaE92InAFf2NoB2Acc15/WmhNYBx8T3xgd1p3InwBfAVkQGAMdEJ8Y1pOdCF8TXwFYE1gHHwHfHB7W3ccdE18c2tbdBx0T3xdVV5jMnRPa11kT2AMcEJ8cHdbdxx8B3xjf1p3DHNcaFpkT3QydAB8Y3hOYBxwB3xgYEBjMW9Za2NVW3YhfAVrY2Nbd1RgBGtgdE9jInNea2B3WnQcfAB8Y2NedwtgAQ==","GRAPHQL_KEY":"UwVeBXQhAEBSY3RNXCEFA3xaYE90HFZCf1poBHYxY118XVoHdxxRXnxNdAZ3DHhMf3B7XnccbAFrYGRNdzJ0AWhdZAd0HHgHfHNoQHcydExoXWAGdFRvWHxgZAd3VHxCf2NWT3cnCAg=","GATEWAY_URL":"VX9zXXQIVgVVXVlEdDJaBH5zdAR0IWQEaF1zX3chYE1rXWBOdDFjXH9dcAN0ImxMfmNwB3QiUgV8Y3NdYAxkTX5zc11jDFJMfFpkA2ALc1h+cHddYwx4CA==","GATEWAY_SLS_URL":"UAR4TlscdAZSWl5PWgsNA39zUk93MmNffHNoB2MiZ158YHhPdCJkT2tdZE90HHNefE1WQHcicEJ/c2QHYyFvWXxgZEBgVG9ZfAVjW3Qhb11oWmNad1R8BA==","FEEDS_URL":"f3NgT1gyWU18TXNGYyJeA3xjWV53ImAAfHNSB3cidAB/YGAHdzJwT3xjeAd2ImdYf01wB3Yyc118c1JAdDF/X2hdZ1tgHHgFf1p0B2ALfAF/cHxNYFR/XmtdcARgHFYEfFpgTWMxcABoY1lfYyFwBHxwdAo=","RESIZER_KEY":"aAVWQGM+dAZ8WVledi58A39jUk50HGQBfHNSBHYid15/XVpOdiJ/Xn9gZE92MntcfGNaBXQMY11rXXQGYFR/WHxNcE90InxPa11kTnYyc11oXVpNd1RgQmhjZARjMWxNa2B4BmM3CAg=","GOOGLEANALYTICS_ID":"VWB3R3QMZ0x8XX8DdFReA39zcAd3DGBNf014BmMMZAR8cGRAYyJkTHxgfE53Mn9Z","TWITTER_API_TOKEN":"U3NVQmNUUQB8BGdCYyFeA3xNaAR3InhPfAVoQGBUb11/Y2hPYBx8BnxzeE12MWNff01STmMyeAFrY1JAdCJvXmtdaE90In9dfFprW3QhfAF8cHxPdjJ8AGtjWk90DHAHa2NoQGMxY19rY3wFYwtgAGtgZ1pjMWwFf2NZWnche1hrWmhNdAx0BX9wa1tjC29ea2NrWnciZ118YH9ddiFvXmgFe112MmQFa3B/W3YxY118c39eYDFkAGtda1x3MXtYa11SAndUeAdrYGNadAtjXn9wd1tjC2xNfGB0T3QhZE1+Y39adyFsBGtaf1tjIXAFfGBrWnYxZE9rXWNfYAtwAWgFY1p2InAEa3B0AncLY11oBX9dYwt7XmgFeAdjIXgEaAV3XXQhZE9+c3NcdjF4TWtja1xgMWQAfmNWCg==","GOOGLE_CLIENT_EMAIL":"fAVnRVw+Y0NrWgAFYDJ8A39gYEB0InQAf2NSBnQMdE18YGhPdiJzWXxjcAZjMmABfF1kT3QidAZrXVJPdjFjWHxgeAd2In9Yf3NdXncMfE98XXhOYAx7WHxdY1tjIntZfAVrW2Axf1loXWtadwtsTHwFY1p0C2BNfHBnW3RUYAZrXWdfYBxsTGtgd112InxMa2BrXXRUbEx8TWhOYzF4TX5jWgo=","GOOGLE_PRIVATE_KEY":"U01nQVoMf01Qb3MGXQsBA39daE90DGNYf2NaB2AcY1l8cHxNYAx8BH9zeE1jMnhPfGNSTXQyf1h/Y3BPdAxgBHxdWk5gDGBCf2N0TmMyVgd8XVoHYyJwTXxde1tjDHBPfHB3WnQxY118c2dfYyJwB39wZAV2Mn9fa118T3YycE1rXWtddwxgTX9jd1p0MWBPf3NaQGMycAV8cGBOdwtjXnxNdE5jImNcaAVoT3Yxf1l8c3xPdyFsAGhNa110IWQFa3NWAmMye1lrWmNad1R4TGtwY1p3C3tYa2N0TnQxc19/c3tcdAtkQmhjZ1pjIWwGfGNVXXQheEJrYHtadzJST2hNa1x0Il1Za2NzXmBUfABoXWdeYzFzX2tjeAZ0IXhMaE1nW3cxZ1xoBX9dYzFnXmtjZ113MXxCa3NjXGMLYAZrc3tfdAt/Xn5gd11jMllca2BoAmAyXk9+c39fYzJdWH5jfAJjInwGfF1oB3Qcf1x/YGQHYzJ7WXxgZAZgVGwEa2NaQGAce198BWAGdjJ/XGhddE12MnRCaF18B3Yyc11rXVJPd1RsQnxNfE90IXNefF18QGMiZ1hrXXhPYAtsT2tdVk90ImAGa1pnXmAccE98WmQCdBx0T2taeE1gMn9fa11WT2ALeAV/XWBPdiFgTGhja1t2IXtea2B/W3cMZ198Y2daYyJSTWtgZ1pjMlIGaE1WT3QheAd8c39cdAtgQmhNZ193VGdYa3BnX3dUYEJ8BXtcYyFgBmtga11gVHNefmBnX3cycAZ+c1VeYyFzX2hda11jC3gAa3BrX2MLbAFoBWdbdFRwQmhNf15gC3gGa2NrXXQxfABrXXtbdCJdX2tzVVt0HHdZaGB7XXdUc15+Y3ADd1RkBH5zcANjIXtdaE1VXGAMXVhoYHtadwt7WWtjf1x0C2NYfnNSTnQidAF8c2BNdiJkTXxzdEBjDGNcf2N8BncMc198XXxNYzJ0THxdZEB0DHQEfHNST3Qce19/c3BPYyJ3WH9aZE1gVGNZfHNkTWAMeAZ8YGBPdBxsB3xgdE50MmNZfF1aBnYicAVrWndbYBx4QmtjfAd0MnAFfFp8BnYyfAd8TWNbdDJ3X2tjc110MWwFaFp8T3QLZAVoWmNcdDJwB3wFd1x3IWdeaE1ZWnYiUgVrcHtddBxeBnxge1pgC2BMa114QGMxYAdoBWtaYwx4T2twZ150IW9Za1p7XXchZAV8cHtcdzF4BX5wf1x0MWQEaGB/W2MxYAdrYHdadCF8T2hNY1p2IWwHa11SAnQMZE9rY3NedAtjWWhgY1xjMXhCaF1SAnchcE1oBWdfYAxeBWhjf153VGdda11dXnciUk9+Y2NddAt8Qn5jXV1jMXxCaF17XncxfAB8cHROdzJRWHxNVgR3HGRMfF1gTnQce158TWBPdzJ4BH9NYAd0In9cfE18BnYie1l8BWdaYDJgTXxzWk13IndZf2NkT2ALYAd/c3wHdzJ4TGtaeE5jInRCa1pgQHQcbE98XWRAYAxvXXxzZ1pgVG9ca11nXGMyd19oBXtfdxx4THxjWV9gMWAEaAVnW3chY11rXWtcYFRgBX9zfE90VGAEf3B0TWALY1xrWnhAdDFsTWtdWVpgC3wGaE1ZXndUf19oTXtbdyFnXHxwfEBgMWNefGNzX3YxYABrWntfYFRgTWtjY15gC2NYa2NrX3YheE9oYGtddjJzXn5zWVx2MW9faGNdWnchZ1lrXVoDYwtsQmhNc15gDFlZaAVgA2BUY19rWmdeYAt/Xmtzc1x3VHAHfmNjW3dUY11+cH9cYAt7XGgFd19gVHtefmB3XXQiWVxoXVlfdwxjWXxjeAd0InNff014T3cyZAZ8TXtadDJ3WXxda1tgDGRCfE1aT2Acc1x8TVoFdiFgTGtdeARjMWxCa2B0T2Myf1xrXWtbYBx0TH9afE9jMnAEaF1/W3QMdEx8c2RAdAxgT2tgd11gMmdefGNrW3QLf1l8YGRAYzFjXmtgZ1t3MnNZa2NjX3QccAR8XXtedjFkBGtdf1pjMW9Ya3B7W3cyf1h/YHdbdAx4AWhjf1x3VGQBa11STXQhZAVoTX9adCFzXmhNf11gHF1ZfAVnX3cxe1lrXXNadwxzXGtdXVp0MWdda3NVXncxZ1loY1lbYDF4Qmtaa1t0IXNZfmNVXGBUcABoYGNddzFnWWhdVgJ3VGRNa1prXHdUZExoYHdddyF8AWhjVV13HF4Ga3NjX2MheABoBWQHYwtwAGhjUgN3Ml4FaF18AnQLcExrYH9fdDFnWGtaeAV3DHdcf3BkT3cMbEx8TWBOdzJ7X3xwfE93MmAHfE1kB2Myb1x8Y3hAdwx/X3xzUk9jIn9YfF18BHYyd1l8Y1ledzJ3XXxgYE1jMn9efGBkT2ALbAFoXWdbdCFgAH9ad1t0C2xCfF18QHQxYABrY2dadyJjXXxza1p2MX9Ya2NZWnQMdAZ8c1JAdzFsB2tdZAJ0IWBPa11kB2MxZABoBWBAdzFvXmtgd113MnRPf01VWmAxYAZ/XWNdd1RgTWgFa1x3VGRCa11rXHchfARrY3NbYwt8B2gFe1x2MWNeaAV0T3QhZAVrY1VfYzF7Xmhgd1p0MXtfa2NZXWMhfARrXV1adjFzXH5za11gDHABa11VXGALZAFoYH9ddCFwT2haa190VGNea3N3XnccXgBoBWtedwt/WGtzUgJgVGQHfnNzXHQMUgVoWmdcdCFjWWhNUgJjIWdffGNoTXQybAV/YHQEdwx0BX9zUk5gHHdcfGNST3cyZAF/TVJOdAxnXXxdUkBjDFFcfE1STnQce19/c1ZOYzJwTWtaYAdgDHRPa2NwBXYxb1hrYGRNdjFvXHxjdE9jInhCfGBjXWALY1loY2dbdCFsAGtjc1pgMWAFa11VWnQcZAV8Y2BAYwtwBGtjZEBjDHdda3NdWncLeE9rWngHdjJwBXxzf190C2wBa1pjXXQLe1hrcHxNYBx4TX5ga1t2MWAHaGNoQGAxZ158c1pAdiF4BGhgZ110Il1fa2NjXncLcAdrXXNfYzF4AGhdXVp3C3gFa1pnWmAxcAVoY1oCYzF/WGhNf1tjC2QHa3N7XWMhZAdrc1VddBxeTX5jf1xjIWdfa1prXHYxe11rc11fYyJeTWhjeAJgMXwBaF1nX2MMWV1+Y3tddAtkQmhjY15jMllcaAV/WnYyY158WnxNdyJkT3xjUgZ3InwBf2B0T3QMY1x/TVYHdiJWT3xzaE92MnAAfFpoTnQMb118TWQHdBxkTXxdWkBjMndffGNST3cidE18WmgHdyFgB2taY153IWNdfGNgTmMLb158XXxAdCFjXn9ae1t3IWRPaF1wT3Yxe118Y2RPdCJ/WWhNUkBgVHAGfFpjXGMyZAFoTXdddAx0AWtze1x0MnRMa3B/XmMMdAd8c3dfYzFgTWtjWk93DHwGaAV7XHchZAZ+YHhPdCF4T38FZ113InAGfHNdWncxe1hrc2NdYzJSQmtdXVtgC3wGa2BjXmAxcE1oXVpOdjFnWGhje1pgMXgGa3NVWmMhYExoXWdcdjFgAGtwa1x3C3wFaGBkA3cxY1hoYHwCdAtnWX5jY11gVHxNa3NwT3cxYE1oTVICYDFkAGgFf11jC3BCaE1nXXQLcAZ+YHwGYyJ0AHxgaAR0DG9ffGBgBXQMdE18XWhPdAx4Bn9zVVt3HHhNf3BkQHQMYE18Y3Nadwx4Bn9NaE13IXxPfGNWTmMyZARrY3dadiJ8BHxjfE9jDHdYfHN4BXYhb1h8cHRPdwtjXWtdVkB2InQEa11zWmALYAZ/TXxNYDJ/XmhjY1p0MW9ea113WnciZEJrXWNadiJZXmtwf1t2MmAFa2NzWnchZ158c2tadjFgAWtjVgZgC3gFa3NgA3dUZAR8BXtddjFsTWtaf1tgVGQEaF1rXXcxZAdoXVVbdCFsB2gFdEB3MX9eaGBjWmMMXV9oBWdedAtgTHxaZ1t0IXBPaE1/W3dUZE1oY2taYwtgAGhja1t0VGNdaE18AndUfAVoBX9bdCFkQn5wf1xgDFlca11zXnQLZ11rcH9ddwxZWGhNVV50IWwFfnB/X2BUfEJoY3NedjFzXXxjZE10HH9efF1WQHQMcAR8WngHdiJsQnxaYEB0MnABf2N8QGAce15/c3RNYyJ0AWhdUkBjDGdZfHNVW3Qyf1xrY1JAdzJgTHxgZE5gC3AAfHNwQHQyfAR8c3dbdzJ3XHxNe192MW9da114B2Ayf11rY39adxxwTHxwdE90IWAAf2NkT3cMc1l/Y2hPYyF4BHxwYE90IWwHaAVnW3QyZEx8BWdcYwt8AGtwZ1xjIWBCfHN7XXQyc19rcGNfdyFvXWtjVgR2IXhPaE1ZWncxfAZrWntfYFRwBGhgf1pgC3gEf3NnXmALbE9rYH9bYyF7X2hgZ11gMXNZaAVnW3dUbAZrc1ledjF7XmhjYEBgMXBPa11/XHcxbARrc2dbYDF8AGtga19gMXwAaE1nXHRUe19rYGdedAx0BH5zZ11gVGRMaGB8AnQhe19rc2daYyFsB2hgY152MmAHfAV0TncidAR/BWhOdBx8TXxdfEBjMnNdf110QGAMYAB8YGdaYBx8QnxzUkBgMWNdf2N8TnYhb1x/YGdaYwtgBHxafEB0MnABa2NgQGMxf1lrWmBPdwtzWWtjVVt3MmAFfGBrWmAMdAR8YGQCd1RvXnxjZEBgDHdfa11jWnQMdEx8cGtbdwxwT2hgY1p2MWRCaGBnXHQLY19rc11cdwt4THxga110DGQGa2NgQGMLcABrcGRPdDF4AGtzd1tjMWBMa3NnX3cceARoTXtedwt7XGtzY15gMWQGa2BrXGMidAFoXWNcdiFvXGhad1t0VH9daGNzW3RUfABrcGdfdBxeBmhNVV93MW9Za3NzWnYhcARrYHQCdyJdXn5weAN2MWBNaFp/W2ALZAd+c1YCdAt8AGhdXVt2IlIFfnNWA3QxfAFrcHQCYyF8T2hgZ153C3NdfmB0T2MiUVh8XWBNdxxgBXxdUk10HH9YfF18T2MMe158Y1IGYBx8THxNdAR0HHRNfGB8Tnchb158TXBAdyJ3X39afEB3DHAEaFprWmAMe1h8WmBOYDFvXHxgd1pgHGAHfHN0B3YiYARrY1pNdAtjXWtjY1tgVHgHa1prX3QhY158Y3wHdyJwBHxwYE92IWQHa2B/XGALYAFoY2NbdyFvX2hjVk10InBMa2N/WmBUYAR8Y39adyJeBnxNWkB2Il4Aa2NjX3YhZ15rc2NcYFR4THxNZANgC3Nea2NrX3YhYABrXVVdd1R/XmtgY1x0IXNea11VXWMxb1x/c3tcYzFwTGtjY1xjC3BMaGNjXnYxZAR+cH9ediJZXmhga1xjC3wEaGBnWmAxZE1rc3ADYBxSAH5gfAN3IXNYfGBkAmBUf1l+c2NcYyF8TGtzYAN0VHtda2B/X2ALf158TXRAYAx4AH9gYAR3HGRCfHNoTncMb118XXgGdyJnX3xNdE10DFYFfHBoB2MydEJ8BWQFYyJgQnxgY1pgHHdffF1ZW3QMe1hoXXQGdBx0Qmhjc1t0VGNfa11oT2Myc19oBWRAdyJjXnxNVkB0ImBPfFp7WncMeARrYGhAdjFsAGtgaAJ2InAFa11gBXYhY1xrYH9bYyFsT2tjUkB3InBNfHB4T3QxY1loY2dadFRwAGhNa1x2IndcfGNgT3ciXV9rc3dcYDJSAWtwY1tjMWddaE1oTmBUbAdoYH9fYFR4BnxgaAJ2IWQAaAVrXHQxZ1hrXWNbdzJwT35jY1xgMWNefmN/XHQLcAZrc1JAYwtkTWhjXV12IWBMaGBnXmBUb1hrWmNedCF7XGhNVV13C3AGa3B4A3QLY11oTWdaYwt4B2tzc113IllcaE13W3QMUgVrcGQDdxx0Qn9jfE93HHxPf1pgTWMye1l8XVpOdwxRWXxjdEBgHH9ffFp0TXcif1x/WnwHdDJ/WX9jY15gDGBCfHNSBXYycE18WmBPdCJwAH9zYEB0InRMf3NST2Ace1l/YGBPYzJjXnxjUk9jDHwEfE1WTnQib158BXwK","BLUECONIC_ENDPOINT":"UFljW1hUUVxoYGgCYzENA3xgYE9gDHddf3NkBmMMcE18cGhPdBxgTXxje1tjDHNZfE1kBnRUYAB8Y2NbdBxwTGtgZ15jMnwBa2B8BncyeE18TWNaYDFjXWtgZAZjMWNd","BLUECONIC_STORE_ID":"a1oBQHYyY0NVcARDdjEBA3xzUkB0DGBPfHB8BnQif19/c3hAdCJgBn9waAZ0HHQAa2B4BHQyUVx/TWhPYzJkT3xgfE9jMmdYfF1oTnccfEJ/BWgFdiJsQnxafEBgMnhMfF14BWAMe1lrY11bdzJsBA==","BLUECONIC_KEY":"fwV8TlsuWQB/BUZNYDF4A39zaEBgHGRNfHN8BmMMdEx/Y1pAdBEICA==","BLUECONIC_SECRET":"aFlrB2MLQV9TWVVPdAsNA3xNaE53DHgHfGN0QGMycAZ8YHgHYBx8Bn9zVk50VGBPf2B0TnQMeAd8cGhPdiFgBnxNdEB0HGdda2NjWnQhb1x8XVZNd1RjWHxaZAdgHHAFa1p0Bnc3CAg=","AMP_AUTH_BASE_URL":"UgVJQmAMVgd+c3dFdxxaTX5wZ110MmxCf2NgAnchcAV+Y2QFdzFsBGhaaE50MlZMaE1kBmAMeAVrc2NfdCJnWWhdY190VHwEfFpkB3QyWVxrY2NcYDJdXGtjf1tgC3hPf2BoAmMxc1l8YHROYAxzXX9zVV10Illda2BkA2AcZ19rWmtf","AUTH0_DOMAIN":"a117WGM+fAdrYHgHdgx0AX9jUkBgMmdcf2B4BnQyc1h8cGAHYDFgBH9zZE9jC2BCfHNgB2AMcEJ8YGQHYBEICA==","AUTH0_CLIENTID":"fwVFT3dVWQNoY3dCWAhgA39gaE90MmQFf118T2Myf198cGhAYzFjXnwFeE93ImAGf3B8B2MydAF8XX9adBx0TX9jaE10MmBPfGNSBHQhY19rXXwHdCJ8AGtaYAZjDGRCfHNWT2MBCAg=","PIANO_ID":"UmN7W2MhAAN+Y2QEYzJaT3xNZAZ0DGxCf3N7W3QyZARoTWQEdyJSTH5mDAo=","MIXED_CONTENT":"a2BrRGMLXUB/b11ZWDF8A3xweEB0HHdZf3NWBmAcdEJ/c3BAdjJzWHxzeE9gDHAGf3NZW3YicARrYHRPYBx0T3xzaE9gHGBMf2B/W3QhY1l8Y2gGYAx/WXxNYAR3MWNea11VWmMhYAA=","VIAFOURA_SITE_UUID":"UHBVQlhUAFh/XWdPdFRSA3xwZAZ0HGABf2N4QGAMd158cHRAYBxzX38FeAZ3DHwBa2N0TmAyf1h8WmROYyJ0TX9NcE12MmQBfF1wTnYyf1h8XWRNYwx8T3xdZ153MmxNfF1kBXQce1x8TWBNdAx4Bw==","GOOGLE_CLIENT_ID":"awVFAXQ+UVlUf1JPdi54A3xzWkBjMnABfGBoBnQid1x8Y3RAYAxkBX9jZE92MWAEf2NnWmALfEJ8c2BPYDJ0BHxzWgdgHFFff3BjW2BUYE9rXXdedAx4QmtjfE13MW9ef11zXnQyfE18BWBNYzFgTH9jf1p0C2NZa11rWmMMYAVoY3dbdzJ0T2gFa1p3Ml5Ca2NZXWAyc1hrc2gFdxxgTWtzd113HHQGfHNaA3QycAVoBWRAdyJ0T39zWgdjDHRCfGNwT3chZ15/c2hAYDJwAQ==","AUTH0_BASE_URL":"UllkBlsyc1lVWkIGWgxaBGtjdE53MXxCf3NjXXcyXkJ8XXQEdyF8QnxjYAZ0Ml4GfGBnWmAMYARrYGtddDJ7XH9zc1x0DHNYfmNSB3QMVgVrc3dfdBx0TGtge11jMntZf1pkT2Ayf1l+ZgwK","CHARTBEAT_DOMAIN":"aGBZQF0LWUB+b3tZWlVWA3xwaEBjInBMf2NWB3QidAB/c3xPYyJwAGtdcEB0InAH","G_OPTIMIZE_CONTAINER_ID":"fnN/BXcLZ15Sc2tGdgxvXn8FYAdgDHdff1pkTXcMfE18c2RNYBxgQn8FYAo=","G_TAG_MANAGER_CONTAINER_ID":"a3BVQ3cMd1lSYEFdWlReA3xNcE5jDHtff11wTmMyeAB/c3BNdjJ7X3xdaAo=","SF_CLIENT_SECRET":"f01nR10hc0ZrWVoFW1RGA39NZEB0Mn9df3BkQHccYAd/YGgHdzJWAXxaYE5jMnQAf2B4BnccfAd8XXRNYBx4AHwFeAR3MmQGfAVgBGAcUV98XWRPdzJ0TXwFeAd2Mn9df11oTWAcd19/XVoGYBx7Xn9zdEB2InQBfAV8Tncib118c2RAdzF/XX9zaEB2MnBCfHNgQHQid1x8cGtfYzJzX3xzdAdjMmddfGBkQGMycEJoTVJAYAtvX39zWgo=","G_RECAPCHA_V3_KEY":"a297WGNUc1tVb39dYwtWA3xNZE12InBNfHNkBXccdEJ8WmhOdDJ0TXxdUkB0DHgBf2B0Tncye1x8TWhAdAx7X3xjfEB0MnNYfFpnW3QLbAFrY3BPYwx0QnxNVgd3HHBCfHNoTXYycE18YHROdCF7XX9ze1t3DHAGfFp4Cg==","G_RECAPCHA_V2_KEY":"VF1rBV0uWUxTf1ladjFCA39zWgd2Intef3NST3Qid11rYGRAd1RgBn9jVk9jDHQGfFpgT3cxbAR8YHxPdiJ4TWtaeEB0ImRPfE1kTnQMUVx8XVlbdCJwAXxaYAZjMnNcfHN8BXcLb198XWgFYwx0Bn9we1pjDHRMfE14Cg==","GROWTHBOOK_CLIENT_KEY":"UARBAVgLUV9ob39PYAsNA39jdEB3DHgHfHBoBnQicE98XVpAYAx8TXxjYAZ0DHBPf2NSTWMyYE98YGRPdyFgAQ==","SOPHI_HOSTNAME":"UGBdQXYifwdoBF0GWwxaQn9Nc110IWRNf113XnQycE1+Y3QFdCF/WWtzd1t0MWNZaGNgBnchZ1h8QAwK","HTL_SCRIPT":"U2AEQFohc0BrY1kGdDJaTWtzc113MWxNf3N4TXQiZE1/Y2AHdCJsTWhNdAZ0MXxPfHNgBXQyeE1rcGRPdCFvWH9dYE53MmdZa3BoAmMMUVl/c3QGdAx4B35jYAN3HGdZf3BkTWMMdE9/WmQDYzJwT2gFdANjMWddfGN8AnQMeE18BWBPdBx/X2tgfAZgMnQI","LIVEBLOG_WS_SERVER":"a29BAlgxWkx/b2tGdjJaQmhdd1p0MXwFf01gTXcyYAVrXXQCdDJnXGhjdE50IWdYaE1wB3QxZAVrY2AHdCJZWWtzYAV0C3AFf01gBXRUf1l8WnRNYAt8CA==","SOPHI_SCRIPT":"VHBBR3RVb1xUb1oCWjJaQn5zcAN3ImxCaGN0TnQMbAV/Y2AHdCJgT39zYE50DFJCf11wBXQiVk1rY3ADdCJ/XHxwaANjDGRMfGNkBWAMXkJ+cGtfYwxZWGhjUgRjDHBPa1prXmMLY1xoBWQHYwt8THxNfAdgDG9Ya2N7XGMyc1hoTVpNdDJ/X3xNe1pjMlFda2BkA3QMbE9/BXwDdjFzXmhgf1tjIm9Zf2YMCg==","STATS_WIDGET_CLIENT_ID":"VFlnRVoidE1QY1lAWBxaQmhdd190MlJNa110BXchcEJ/TWQEdDJkTX5zc1t0IWQEfnNwA3cicAV/Y3dedyJ0QmgFZ153InAI","_id":"d5afc596823010ab0e4ed724518fcc819ce3de23cc8f222bfb066c87384d4ad9"}
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
📋 Offseason guide | Sports Daily NewsletterAnd the Eagles begin organized team activities.
Read more »
⚽ Kicked out | Sports Daily NewsletterAnd, Cristopher Sánchez, take a bow.
Read more »
2 Newsletter: Send us some photos for a chance to be featured in our newsletterI’m Ahmed Humble, and we're looking into two 'separate and unique' Houston ISD schools that parents may have to re-apply to send their children to because of a sudden decision by the district.
Read more »
Gov. Shapiro announces major traffic upgrades coming to South Philly, sports complexPennsylvania Governor Josh Shapiro on Thursday announced a multi-million dollar plan to address traffic congestion in South Philadelphia and within the sports complex.
Read more »