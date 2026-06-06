Spirit Halloween came to the Wildwood boardwalk. Art the Clown tried not to make babies cry.

An evangelist preacher walked by with his “Are you going to heaven? Free test,” sign and paused, thinking about his options, but kept walking.
An evangelist preacher walked by with his “Are you going to heaven? Free test,” sign and paused, thinking about his options, but kept walking. Carlo Gambino, 8, and his brother Nicholas, 10, were first in line to pose with Art the Clown of Spirit Halloween and the Terrifier movies.
They run the Spook 365 youtube channel. A Chihuahua named Chada barked at Art from the lap of its owner, seated in a mobility scooter. An evangelist preacher walked by with his “Are you going to heaven? Free test” sign and paused, thinking about his options, but kept walking.
The Art the Clown impersonator, waiting in line for a bag of Summerween freebies, mutely refused an interview. A lot of people filmed content.
“Why is he here? ” asked Djaka Fofana, 18, in Wildwood with a group of friends for senior skip day from Hardy Williams High in Southwest Philadelphia. Her friend Amaira Scruges, 18, pointed out that the Wildwood boardwalk was strange enough to easily absorb a visit from Art in June.
But for fans of Spirit Halloween, animatronics, terror, and Halloween in general, June in Wildwood was the perfect time to indulge in some freebies from Spirit and photo ops with Art. Sonny Miller, 5, of Woodbury, a Spirit animatronics superfan, brought his crayon drawing of the Sinister Strawman, got his freebies, and put on his Art the Clown bucket hat. His father, Tim, 33, and mother, Angel, 31, said it would be the highlight of his summer.
Halloween is his highest of holidays. The horror and Spirit obsessives saw no dissonance, even five months out from the big October day. About 100 people lined up in advance for the three-hour giveaway of atowel, an Art the Clown bucket hat, a water cup, and glasses, plus a photo with Art the Clown.
“Halloween has always been special to a lot of people,” said Kevin Swan, 36, dressed in what he described as an overall witchy vibe. He was from Western Massachusetts, on his way to“I think it’s just kind of the draw of horror, especially with very early summer slashers. It’s cashing in on that summer horror blockbuster vibe. That’s what I think they’re going for here.
” Still, even for the ubiquitous Spirit Halloween, which in any case has a way of showing up earlier than you would expect and in weird spaces, June on the Wildwood boardwalk seemed a little bit of disconnect. Then again, Santa comes in July. The viral and global brand of Spirit Halloween, owned by the Egg Harbor Township, N.J. -based Spencer Gifts, is looking to capitalize on a Summerween line of merchandise.
The company recently announced an expansion to its corporate headquarters in Atlantic County, adding 81,000 square feet of office space and amenities to its current campus. Its total footprint, from which it launches nationally, even globally, popular products and memes, will ultimately be the size of five baseball fields, the company said. And for those interested in jobs, not giveaways on the Wildwood boardwalk, the company says it’s hiring, especially in the tech sector.
They were there to make content, they said, and to get the freebies. They never miss a Spirit event, Jen Gambino said, and their YouTube channel has 34,000 subscribers. I'm a feature writer based at the Jersey Shore but roaming to Philly, covering Atlantic City, beach culture, power grabs, arts, and maybe never again, Miss America. I also write the Down the Shore newsletter. 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