Souvenir: A Day-Long Adventure with Old Friends in New York

The video introduces two old friends who embark on a day-long adventure in New York after an attempt to return a lost wallet leads them to weird and hilarious situations. The trailer teases the strange personalities they’ll encounter along their journey.
This comes ahead of the upcoming independent comedy-drama’s world premiere at the historic TCL Chinese Theatre on Sunday, June 28. It will be a part of this year’s Dances With Films: Los Angeles.
"Kevin and Dani, two old, estranged friends, reunite one morning as they discover a stranger’s misplaced wallet. Kevin is single, studious, and panicking about his career in academia; Dani is polyamorous, selling weed, and recovering from a trip abroad, which she’s being oddly evasive about. They soon learn that the wallet’s owner is dead, famous, and being sued by a merciless midtown lawyer.
Meanwhile, someone is offering a $10,000 reward for the wallet’s return. As Kevin and Dani close in on answers about where the wallet really belongs, they become more entangled in the dead man’s business. And as we learn, the two of them may have unresolved business of their own.
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