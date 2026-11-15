Sospechoso de conducir bajo efectos del alcohol en accidente mortal de North Hollywood es acusado de homicidio

Ihor Demianenko, de 61 años, de Valley Village, fue acusado el viernes de homicidio por un presunto accidente de tráfico provocado por conducir bajo los efectos del alcohol, en el que murieron tres vendedores ambulantes de comida a las afueras de una estación del metro de North Hollywood.

Agentes de la Policía de Los Ángeles investigan el lugar de un accidente ocurrido el martes cerca de la estación de metro de North Hollywood, en el que murieron tres personas.

Ihor Demianenko, de 61 años, de Valley Village, fue acusado el viernes de homicidio por un presunto accidente de tráfico provocado por conducir bajo los efectos del alcohol, en el que murieron tres vendedores ambulantes de comida a las afueras de una estación del metro de North Hollywood. Ihor Demianenko, de 61 años, de Valley Village, fue acusado de homicidio por un presunto accidente de tráfico causado por conducir en estado de ebriedad que dejó muertos a tres vendedores de comida a las afueras de la estación de metro de North Hollywood el martes por la noche.

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La policía afirma que la Nissan Sienna de Demianenko circulaba en dirección sur por Lankershim Boulevard cuando subió al bordillo y chocó contra una hilera de puestos de comida que suelen atender a los pasajeros al final de la línea B. Un hombre de 61 años de Valley Village ha sido acusado de tres cargos de homicidio por un presunto accidente de tráfico causado por conducir en estado de ebriedad, en el que murieron tres vendedores ambulantes de comida cerca de la Ihor Demianenko se enfrenta a cadena perpetua si es declarado culpable de los cargos, después de que su Nissan Sienna se subiera a la acera en Lankershim Boulevard, cerca de Chandler Avenue, y se estrellara contra una serie de lonas azules y blancas bajo las cuales se encontraban los vendedores que llevaban años sirviendo comida a los pasajeros de la línea del metro, según una denuncia penal presentada el viernes.

Su nivel de alcohol en sangre era más de tres veces superior al límite legal, según un comunicado de prensa de la fiscalía del condado de Los Ángeles. Otros dos peatones fueron atropellados por el vehículo, y uno permanece en estado grave, según el capitán Mike Bland, portavoz principal del Departamento de Policía de Los Ángeles . Demianenko sigue hospitalizado y no pudo comparecer el viernes en una sala de audiencias de Van Nuys, dijo Bland.

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Las mujeres que fallecieron en el accidente fueron Francesca Krystine Esker, de 39 años; Teodora De Jesús Villalobos, de 57, y María Angélica Peck, de 73, según la fiscalía del condado.

“Una vez más, un conductor ebrio ha dejado un rastro de muerte en las calles de Los Ángeles. Entre las víctimas de este horrible accidente se encontraban vendedoras ambulantes que simplemente intentaban ganarse la vida cuando ocurrió la tragedia.

Expreso mi más sentido pésame a las familias de las tres mujeres que perdieron la vida, y espero que las otras dos víctimas que resultaron gravemente heridas se recuperen por completo”, declaró en un comunicado el fiscal del condado de Los Ángeles, Nathan J. Hochman. Se espera que Demianenko comparezca ante el juez el lunes. No quedó claro de inmediato si contaba con un abogado.

Según los registros del Departamento de Vehículos Motorizados del estado, no tiene antecedentes de condenas ni acusaciones por infracciones de tránsito en California. Los registros indican que estuvo involucrado en un accidente automovilístico en 2024.

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La policía informó que Demianenko conducía en dirección sur por la calle Lankershim a una «velocidad insegura» alrededor de las 6 p. m. del martes cuando su vehículo embistió a un grupo de vendedores ambulantes que suelen instalarse frente al centro de transporte que marca el final de la línea B del tren Metro y la extensión de la línea G de autobús hacia Chatsworth. La noche del choque, se podía ver el auto en la acera cubierto con una lona azul, mientras que las hieleras, las latas de refresco y los estantes con botanas que las mujeres solían vender estaban esparcidos por todos lados.

Los residentes de la zona dijeron que las mujeres que operaban esa fila de puestos de comida eran miembros muy queridos de la comunidad que, durante años, habían vendido hot dogs, tamales, café y botanas a los viajeros en hora pico. LaDuke Warwick, de 47 años, le dijo a The Times que un acto de bondad de una de las mujeres le cambió la vida.

Warwick contó que hace unos cinco meses estaba sin hogar y dormía en un conducto de ventilación cercano cuando una de las mujeres se le acercó y le dijo que la acompañara. Anuncio La noche del accidente, los compañeros vendedores que operaban en la zona continuaron vendiendo sus productos a la multitud de curiosos que llegaron al lugar, horas después de haber visto cómo arrollaban a sus colegas.

“Me alegro de que no haya sido mi familia, pero igual me duele”, dijo Kassandra Guzmán, de 12 años, mientras su papá le servía una hamburguesa “smash” a alguien al otro lado de la calle. James Queally writes about crime and policing in Southern California, where he currently covers Los Angeles County’s criminal courts, the district attorney’s office and juvenile justice issues for the Los Angeles Times.