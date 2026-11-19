Approximately 1,000 sonideros marched through Mexico City on November 18, 2026, carrying statues of the Virgin of Guadalupe to the basilica during the annual Peregrinación Sonidera, blending DJ culture with religious devotion in a recognized intangible heritage event.

Sonideros con figuras religiosas marchan hacia la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe durante su peregrinación anual, el miércoles 18 de noviembre de 2026, en Ciudad de México.

La procesión anual y la fiesta callejera conocida como la “Peregrinación Sonidera” es quizá una de las convergencias de celebraciones más propias de Ciudad de México. Un mar de personas que cargaban estatuas de la santa patrona de México, la Virgen de Guadalupe, marchó el miércoles a lo largo de la avenida que conduce a la basílica más importante del país. Este tipo de peregrinaciones están prácticamente integradas a la vida diaria de la agitada capital mexicana.

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Pero los cerca de 1.000 peregrinos procedentes de todo el país que recorrieron las calles del norte de la ciudad son algo más que católicos devotos. DJs callejeros bailan frente a imágenes religiosas mientras se dirigen a la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe, durante la peregrinación anual de DJs —conocidos como «sonideros»— en la Ciudad de México, el miércoles 18 de noviembre de 2026.

La procesión anual y la fiesta callejera conocida como la “Peregrinación Sonidera” es quizá una de las convergencias de celebraciones más propias de Ciudad de México. Los sonideros son un tipo particular de DJs que se encuentra principalmente en la capital mexicana, aunque también son comunes en otras partes de México y Colombia. Los DJs mezclan ritmos de cumbia con anuncios de estilo radiofónico, coreando saludos que se entrelazan con la música.

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La tradición es tan importante en la ciudad, particularmente en los barrios de clase trabajadora, que el gobierno capitalino reconoció en 2023 a la cultura sonidera como patrimonio cultural intangible —una designación que la UNESCO no tardó en celebrar. La música ha evolucionado al grado de tener su propio baile, un derivado de la cumbia con pasos más abiertos, pensados para fiestas callejeras, en lugar de la cumbia clásica de dos personas.

Un grupo de DJ callejeros transporta una imagen religiosa hacia la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe durante la peregrinación anual de DJ —conocidos como «sonideros»— en la Ciudad de México, el miércoles 18 de noviembre de 2026. Cada vecindario tiene su propio grupo de sonideros que organiza fiestas callejeras.

La procesión del miércoles por la avenida que conduce a la Basílica de Guadalupe no fue tan espontánea, sino parte de una celebración anual que se ha extendido por varias décadas.

“La raíz de México de su fe es la Virgen de Guadalupe”, señaló Christian Castañeda, uno de los miles de músicos que participó en la peregrinación. “Mezclamos la fiesta y la alegría de la música, y venimos a ponerle música a la Virgen de Guadalupe”.

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Casi el 80% de los habitantes del país se identifica como católico, según datos del censo, y mexicanos de lugares tan lejanos como Baja California Norte viajan en grandes números cada noviembre a la capital del país para dar gracias por la buena suerte que han tenido a lo largo del año. Vestida con una camiseta de color dorado brillante y azul neón, Esperanza Rivera señaló que comenzó a prepararse para la peregrinación antes de que saliera el sol.

A las 4 de la mañana, la mujer de 76 años comenzó a empacar sándwiches y a dar los últimos retoques al enorme altar rosa que su familia planeaba cargar por las calles. Algunas familias consideran la peregrinación como una forma de transmitir sus tradiciones sonideras y religiosas a las siguientes generaciones. Otras disfrutan de la oportunidad para conectar con otras comunidades de DJs callejeros de todo el país.

Caminan durante horas, usando motocicletas para remolcar altares adornados con flores, como el de Rivera, o cabinas de sonido. Rivera y sus familiares asistieron a misa en la Basílica antes de regresar en autobús a su barrio de Tláhuac, al otro extremo de la ciudad.