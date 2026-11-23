Tarik Skubal, ganador en dos ocasiones del Premio Cy Young y el principal agente libre del mercado de esta temporada baja, acordó un contrato récord de 450 millones de dólares por nueve años con los Mets de Nueva York, informó el domingo a The Associated Press una persona familiarizada con...

Tarik Skubal, de los Dodgers de Los Ángeles, habla con la prensa antes del primer juego de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional el 10 de octubre de 2026.

Tarik Skubal, ganador en dos ocasiones del Premio Cy Young y el principal agente libre del mercado de esta temporada baja, acordó un contrato récord de 450 millones de dólares por nueve años con los Mets de Nueva York, informó el domingo a The Associated Press una persona familiarizada con las negociaciones. La persona habló bajo condición de anonimato porque el acuerdo estaba sujeto a que el examen médico resultara satisfactorio.

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El contrato de Skubal, con un promedio de 50 millones de dólares anuales, es el más grande para un lanzador, superando el contrato de 325 millones de dólares por 12 años que Yoshinobu Yamamoto firmó con los Dodgers de Los Ángeles, que comenzó en 2024. El anterior máximo en salario promedio para un lanzador era de 43,33 millones de dólares para Max Scherzer y Justin Verlander.

Es el cuarto contrato más grande entre todos los jugadores de béisbol, detrás de los 765 millones de dólares del dominicano Juan Soto, los 700 millones de dólares de Shohei Ohtani y los 500 millones de dólares de Vladimir Guerrero Jr. El acuerdo de Skubal incluye una cláusula completa de no traspaso y un bono por firma de 45 millones de dólares que queda protegido frente al cierre patronal de la gerencia que amenaza la temporada 2027, señaló la persona. Incluye 30 millones de dólares en pagos diferidos de 2036 a 2045.

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Se une a un equipo de los Mets que terminó último en el Este de la Liga Nacional con marca de 74-88 pese a tener la nómina más alta del béisbol en el día inaugural, de aproximadamente 352 millones de dólares, financiada por el propietario Steve Cohen. Los abridores de Nueva York tuvieron una efectividad de 4.47, ocupando el puesto 23 en las mayores.

Skubal encabezará una rotación que incluye a los jóvenes Nolan McLean y Christian Scott, con los veteranos Sean Manaea y Kodai Senga también bajo contrato. Skubal tenía planes de reunirse con al menos seis equipos este mes, incluidos los Mets, los Dodgers de Los Ángeles y los Padres de San Diego.

Su acuerdo llega aproximadamente una semana antes de que se espere que los dueños de la MLB impongan un cierre patronal a los jugadores en una disputa laboral centrada en el impulso de la gerencia por un tope salarial. La MLB ha propuesto un tope rígido de 258,2 millones de dólares para 2028. Skubal y Soto por sí solos representarían casi el 40% de ese tope.

El zurdo, que ha sido elegido dos veces al Juego de Estrellas, cumplió 30 años el 20 de noviembre, tiene marca de 43-17 con efectividad de 2.42 en 88 aperturas durante las últimas cuatro temporadas, con 655 ponches y 95 bases por bolas en 546 entradas. Skubal tuvo un salario de 32 millones de dólares este año tras ganar una cifra récord en el arbitraje salarial.

Tuvo marca de 12-7 con efectividad de 2.72 en 26 aperturas este año con Detroit y los Dodgers de Los Ángeles , que lo adquirieron el 2 de agosto a cambio de tres prospectos: los lanzadores derechos River Ryan y Brady Smith, y el jardinero Zyhir Hope. Skubal no lanzó para los Tigers entre el 29 de abril y el 13 de junio debido a una cirugía para extraer un cuerpo suelto en el codo con el que lanza.

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El médico jefe del equipo de los Dodgers, el doctor Neal ElAttrache, utilizó un endoscopio NanoNeedle 2.0 para realizar el procedimiento, diseñado para acelerar la recuperación. Skubal tuvo marca de 1-1 con efectividad de 2.45 en dos aperturas de postemporada con los Dodgers.

Venció a Atlanta en el primer juego de la Serie Divisional y perdió el Juego 1 de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional contra Milwaukee al permitir dos carreras en cinco entradas en una derrota por 2-1. Los Cerveceros luego barrieron a los campeones defensores de la Serie Mundial en dos ocasiones.

Promedió 96,8 mph con su recta de cuatro costuras este año, por debajo de las 97,6 mph en 2025, cuando ganó su segundo Premio Cy Young consecutivo de la Liga Americana. Lanzó 38% de rectas de cuatro costuras este año, 25,6% de cambios, 17,5% de sinkers, 13,9% de sliders y 5% de curvas.

Skubal tiene marca de 66-44 con efectividad de 3.02 en 160 aperturas y tres apariciones como relevista a lo largo de siete temporadas en las Grandes Ligas, con 1.075 ponches en 925 1/3 entradas.