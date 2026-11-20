Un sismo de magnitud 4.2 sacudió el área de Commerce a primera hora de la mañana del viernes, según el Servicio Geológico de Estados Unidos.

Un sismo de magnitud 4.2 sacudió el área de Commerce a primera hora de la mañana del viernes, según el Servicio Geológico de Estados Unidos.

El terremoto ocurrió a las 3:25 a.m. y, según el Servicio Geológico de Estados Unidos, se midió inicialmente con una magnitud de 4.2, antes de que se revisara al alza a 4.4. Posteriormente, el USGS volvió a rebajar la magnitud del seísmo a 4.2. Los residentes dijeron que sintieron el temblor en Marina Del Rey, Hawthorne, Van Nuys, Pico Rivera y otras zonas del sur de California.

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El Cuerpo de Bomberos de Los Ángeles informó de que permaneció en estado de alerta sísmica tras el temblor hasta poco antes de las 4:30 de la madrugada.

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"El personal de todas las 106 estaciones de bomberos del vecindario llevaron a cabo un reconocimiento estratégico por tierra, aire y mar de sus distritos, examinando las infraestructuras críticas y las zonas de interés local en toda nuestra jurisdicción de la ciudad de Los Ángeles, que abarca 470 millas cuadradas", dijo el LAFD en un comunicado. Los Angeles rain: Powerful storm brings heavy downpours, flooding roads and triggering water rescuesEl terremoto del condado de Los Ángeles ocurrió aproximadamente cuatro horas y media después de que un seísmo preliminar de magnitud 5.1 sacudiera las cercanías del condado de Monterey a última hora del jueves por la noche.

ABC7 ha preparado una lista de artículos que es importante tener en tu kit para terremotos, para que estés preparado para "el gran terremoto". As storm moves out of SoCal, expect dry and cool conditions