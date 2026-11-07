Servicio Secreto arresta cerca de la Casa Blanca a hombre que dijo que voces le pedían matar a Trump

El Servicio Secreto de Estados Unidos informó que un hombre de origen venezolano fue detenido y acusado después de que agentes lo encontraran en un vehículo cerca de la Casa Blanca con varias armas, y de que afirmara que escuchaba voces en su cabeza que le decían que matara al presidente...

El helicóptero Marine One, con el presidente de EEUU, Donald Trump, a bordo, despega de la Casa Blanca en Washington el viernes 6 de noviembre de 2026, visto desde el Monumento a Washington.

El Servicio Secreto de Estados Unidos informó que un hombre de origen venezolano fue detenido y acusado después de que agentes lo encontraran en un vehículo cerca de la Casa Blanca con varias armas, y de que afirmara que escuchaba voces en su cabeza que le decían que matara al presidente Donald Trump. El arresto ocurrió la noche del jueves, después de que agentes del Servicio Secreto se acercaran a un hombre que “actuaba de manera sospechosa” en un automóvil estacionado, según un comunicado del Departamento de Seguridad Nacional .

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Funcionarios de Estados Unidos indicaron que el sospechoso —identificado como Ronny Yordrix Guanipa Chrinos-- luego describió voces en su cabeza que le decían que fuera a la capital del país y matara al mandatario. Poco después, los agentes descubrieron que el vehículo del sospechoso había sido reportado como robado y que él tenía tres armas de fuego y decenas de cartuchos de munición.

Es el más reciente de una serie de arrestos que el Servicio Secreto y otras agencias policiales han realizado de personas que han amenazado la vida de Trump o de miembros de su familia desde que regresó al cargo el año pasado. El comunicado describió a Chrinos como un migrante de Venezuela que se encuentra en el país de manera ilegal tras ingresar a Estados Unidos por Texas en marzo de 2024.

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El DHS señaló que ha sido acusado y que actualmente está bajo custodia del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos.

“Gracias a nuestros valientes agentes del Servicio Secreto, este extranjero ilegal con tres armas de fuego en su vehículo fue arrestado cerca de la Casa Blanca antes de que pudiera hacerle daño a alguien”, comentó el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, en el comunicado.