Seeker Music Group Partners with Virgin Music Group for Global Distribution

Seeker Music Group and Virgin Music Group have announced a global distribution partnership, with Virgin serving as Seeker’s distributor for its catalog recordings and new projects. The partnership aims to amplify the music and connect it with new audiences worldwide.

Seeker Music Group announced a global distribution partnership with Virgin Music Group, which will see Virgin serving as Seeker ’s distributor for its catalog recordings and new projects .

CEO of Seeker Music, Steven Melrose, said in a statement, ‘We are so excited about the cultural impact and importance of the records we have the opportunity to support, and Virgin is the best at championing independent catalogs and artists on a global scale. ’ Last month, Seeker announced the closing of its inaugural $267 million asset-backed securitization (ABS)





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