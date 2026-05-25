Russia uses hypersonic Oreshnik missile in mass attack on Kyiv

Russia used the powerful hypersonic Oreshnik missile in a massive drone and missile attack on Kyiv, resulting in the death of at least two people and injuring 83 others.
KIEV, Ucrania (AP) — Rusia utilizó el poderoso misil balístico hipersónico Oreshnik en un ataque masivo de drones y misiles contra Kiev que mató al menos a dos personas, según dijo el domingo el presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy.
Es la tercera vez que se utiliza el arma en los cuatro años de guerra. El intenso bombardeo dañó edificios en toda la capital ucraniana, cerca de oficinas gubernamentales, edificios residenciales, escuelas y un mercado, dijeron las autoridades ucranianas. Al menos 83 personas resultaron heridas en el ataque. El Oreshnik, que puede portar ojivas nucleares o convencionales, alcanzó la ciudad de Bila Tserkva, en la región de Kiev, dijo Zelenskyy en una publicación en Telegram.
El objetivo no estaba claro de inmediato. El Ministerio ruso de Defensa confirmó el domingo que utilizó el Oreshnik, así como otros tipos de misiles, para atacar ‘instalaciones militares de mando y control’ ucranianas, bases aéreas y empresas de la industria militar. No especificó dónde estaban los objetivos. Funcionarios del ministerio dijeron más tarde a medios rusos que no se atacaron sitios civiles en el ataque nocturno, informó el domingo la agencia estatal Tass.
En una declaración en redes sociales, el ministerio dijo que el ataque fue una represalia por ataques ucranianos contra ‘instalaciones civiles en territorio ruso’, sin dar detalles de inmediato. El presidente de Rusia, Vladímir Putin, denunció el viernes un ataque con drones contra una residencia universitaria en el este de Ucrania ocupado por Rusia, del que Moscú culpa a Kiev, y ordenó al ejército ruso que presentara sus propuestas de represalia.
Dijo que no había instalaciones militares ni de las fuerzas del orden cerca de la universidad
