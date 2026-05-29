Rowan softball’s season on the brink after run-rule loss to Redlands in Division III championship

The double-elimination format of the championship means that the Profs have at least one more opportunity to extend their season. They’ll face Mount Union or Belhaven at 1:30 p.m. Saturday.
The double-elimination format of the championship means that the Profs have at least one more opportunity to extend their season. They’ll face Mount Union or Belhaven at 1:30 p.m. Saturday.
On Friday, eighth-seeded Rowan lost, 10-2, to to No. 5 seed Redlands in the winner’s bracket of the Division III softball championship in Salem, Va. , near Roanoke. The game was called in the fifth inning after the Bulldogs, who hail from Southern California, extended their lead to eight runs. The double-elimination format of the championship means that the Profs have at least one more opportunity to extend their season.
They’ll face the winner between No. 6 Mount Union and No. 7 Belhaven in an elimination game on Saturday on 10 hits in 3⅓ innings. Sophomore BethAnne Doderer walked four and allowed three runs on three hits over the final 1⅓ innings.
, McCutcheon, the Profs’ ace with a 22-6 record and 1.20 ERA, tossed a complete game, with just two runs on four hits. She leads a staff that has three shutouts in nine postseason games, but Rowan’s offense is averaging just 2.2 runs in that stretch. Like Thursday, Rowan struck first. Sophomore Ava Fisher, who has a .363 batting average and team-best 1.029 OPS, doubled in freshman Zoey Rogers in the top of the first inning.
But the Profs’ one-run lead didn’t last long. The Bulldogs scored three runs in the bottom of the first, and each team added a run in the third. But Redlands broke the game open with a five-run fourth, led by a two-RBI double by Katlyn Gandara, who also was the winning pitcher. 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