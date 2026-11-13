Rosalía, Edgar Barrera y Milo J ganan en los Latin Grammy

LAS VEGAS (AP) — Los Latin Grammy honraron el jueves por la noche a Rosalía, Edgar Barrera y Milo J en Las Vegas.

Rosalía posa en la sala de prensa tras haber sido galardonada durante la ceremonia de los Latin Grammy, celebrada el jueves 12 de noviembre de 2026 en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas.

LAS VEGAS — Los Latin Grammy honraron el jueves por la noche a Rosalía, Edgar Barrera y Milo J en Las Vegas. Rosalía se llevó el premio al álbum del año por su proyecto multilingüe inspirado en la vida de santas “Lux”.

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“Es la tercera vez que yo gano este premio, y sí, como ‘El mal querer’ fue un sueño o una ‘Motomami’ fue una apuesta, ‘Lux’ para mí ha sido un salto al vacío”, dijo al recibir el gran premio de la noche. “Y creo que es muy importante decir tu verdad y que los demás puedan decir su verdad, y este disco es la mía”.

Rosalía, una de las artistas más nominadas de la noche, inició la ceremonia con un popurrí de canciones de “Lux” como “La Rumba del Perdón”, “La Perla” y “Dios es un stalker”, rodeada de bailarines vestidos de blanco con halos dorados. También obtuvo el premio a la canción del año por su tema de despecho inspirado en la música ranchera “La Perla”.

“Para todas las personas que me decían que no valía, o que mi música es demasiado rara, porque gracias a no haberlos escuchado un carajo ahora estoy ganando este premio”, dijo emocionada en el escenario. Rosalía llegó sola, pero le pidió a la agrupación estadounidense Yahritza y su Esencia, con quienes interpreta la canción, que la acompañaran en la tarima. También dijo que México fue una gran inspiración para su canción.

“Por las rancheras, porque sin Paquita La del Barrio, como ya lo dije anteriormente, sin Paquita La del Barrio ‘La Perla’ no existe”. Rosalía remató: “Para todas las que se han encontrado con alguna perla, ojalá que la vida les tenga guardado un diamante, porque una ya no está pa’ bisutería”.

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Durante La Premiere del Latin Grammy, la ceremonia previa en la cual se entregan la mayoría de los premios, Rosalía se impuso en las categorías de mejor álbum de música alternativa por “LUX ”, mejor canción pop por “La Perla” y mejor video versión corta por “Sauvignon Blanc ”. Su álbum también fue reconocido con el premio a mejor ingeniería de grabación.

Milo J da la sorpresa El rapero argentino Milo J no estaba entre el grupo de los cuatro artistas más nominados, conformado por Rosalía, Jorge Drexler, Karol G y Ca7riel & Paco Amoroso, pero se convirtió en uno de los más premiados al llevarse el codiciado gramófono a la grabación del año por “Niño”. También superó a pesos pesados como Daddy Yankee, Ryan Castro, Feid y Karol G para llevarse el premio a mejor interpretación urbana por “Gil” con Trueno, su amigo, compatriota y colega, con quien subió al escenario por el premio durante La Premiere.

Milo J extendió su dominio más allá de la música urbana al llevarse el Latin Grammy a mejor álbum folklórico por “La vida era más corta”.

“Para mí, del lugar de donde vengo que es Morón y del género que vengo, que vendría a ser el trap, o como le dicen ustedes, la música urbana, ganar este premio de música folklórica para mí me huila la cabeza”, dijo. Camilo Joaquín Villarruel, el nombre verdadero de Milo J, también ganó el premio de mejor diseño de empaque gracias a su labor como director de arte de “La vida era más corta”.

Dedicó su premio a los diseñadores gráficos. El productor y compositor Edgar Barrera se convirtió en el más premiado de la historia de los Latin Grammy al recibir su premio número 31 e imponerse en la categoría de productor del año y mejor canción regional mexicana por “No capea”, interpretada por Grupo Frontera y Xavi.

“Doy gracias a la Academia por seguir creyendo que soy merecedor de este premio”, dijo Barrera al recibir el premio al productor del año. “Lo recibo con mucha humildad”. Superó así a René Pérez , Juan Luis Guerra y Juanes .

Pero fue destronado en la categoría de compositor del año por la venezolana Sara Schell, quien se convirtió el jueves en la primera mujer y en la ganadora más joven en llevarse el premio al compositor del año en los Latin Grammy. Las canciones de Schell han colaborado con artistas como Becky G, Belinda, Mora, Natanael Cano, Nicki Nicole e Iván Cornejo.

Schell rompió la racha ganadora de Edgar Barrera, quien se había impuesto en la categoría desde su creación en 2023. Barrera estuvo encargado de un homenaje a José Alfredo Jiménez, uno de los más grandes cantautores de México, en el que participaron The Warning, Reik, Camila Fernández, Yami Safdie, y Sofía Reyes, quienes interpretaron temas como “Si nos dejan”, “El Rey”, “Te Solté la Rienda” y “La media vuelta”.

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Otro de los homenajes póstumos de la noche fue para Willie Colón, activista social y artífice de la salsa urbana —nominado al Grammy—, quien falleció en febrero de este año. Participaron su hijo, Miguel Colón, Nathy Peluso, Luis Figueroa, entre otros. Daddy Yankee, la Persona del Año 2026 de La Academia Latina de la Grabación, presentó un popurrí electrizante de sus éxitos como “Gasolina” y “Lo que pasó, pasó”.

Un día antes, Daddy Yankee fue homenajeado por J Balvin, Oscar D’León, Natalia Jiménez y Anthony Ramos, pero no se esperaba que Janet Jackson subiera al escenario durante los Latin Grammy para entregarle su premio.

“Quiero darle las gracias a todos mis colegas, a todos esos pilares, todos esos pioneros que empezaron conmigo”, dijo Yankee en la ceremonia de los Latin Grammy. “A todos esos fans que están ahora con nosotros … gracias, porque han estado conmigo desde el día 1, cuando yo no era un negocio”. Yankee también se llevó el premio de mejor canción urbana por “Daddy Yankee: Bzrp Music Sessions, Vol. 0/66”, su tema con el productor argentino Bizarrap.

Juanes, quien recibió este año sus nominaciones 50 y 51 al Latin Grammy, incluyendo canción del año por “Humano”, se llevó el primer premio de la noche a mejor álbum de pop/rock por “Juanesteban”.

“Esto para mí es tan importante porque es el presente, representa este momento, es lo único que tenemos ahorita”, dijo Juanes, quien agradeció a sus colaboradores en el álbum, incluyendo a Mon Laferte y a Beto Montenegro de Rawayana, así como a su familia y “a mi país, Colombia, que llevo en el alma siempre”. Mejor nuevo artista para Barranquilla La artista colombiana Aria Vega fue elegida como mejor nuevo artista.

Vega, quien también es conocida como La Nena de Quilla, ha lanzado sencillos como “Compa coleto ”, “Tototo ”, “Cule poco ” y su colaboración con Ryan Castro “Chévere ”. Actualmente está trabajando en el que será su álbum debut. Vega define su estilo como Costeñita Core,“un tipo de energía” propia de la costa caribe de Colombia donde creció.

“Soy una mujer de Barranquilla, Colombia. Barranquilla y la costa Caribe Colombiana tienen muchísimo talento, pero no tiene industria musical, y que yo esté aquí con este gramófono en la mano significa que los sueños no conocen de geografía, los sueños no conocen de miedo”, señaló en el escenario de los Latin Grammy. Cuando Vega tenía 17 años participó en el reality Latin American Idol Colombia y llegó a estar entre los cuatro primeros lugares.

Hace poco Vega abrió uno de los conciertos de Shakira en su residencia en Madrid. Karol G se coronó por tercera ocasión en la categoría de álbum de música urbana tras haberla conquistado por “Mañana será bonito” y “Mañana será bonito ”. En esta edición lo logró por “Tropicoqueta”, un álbum en el que rinde homenaje a los ritmos afrocaribeños de Colombia y la música de otros países latinoamericanos.

“La gente se siente orgullosa de ser latina”, dijo sobre lo que ha experimentado al ver las canciones de su álbum emocionando a sus fans en sus conciertos. “Eso es lo más lindo, ver a todos cantando salsa, merengue, reggaetón, bachata, mariachi, porque esos somos nosotros, todo eso y mucho más”.