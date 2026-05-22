República los senadores han renunciado a una medida de control migratorio del valor de 70.000 millones de dólares impulsado por la Casa Blanca y han abandonado abruptamente Washington, sin votar, para concentrarse en las elecciones primarias en Texas. Al mismo tiempo, los líderes republicanos han estado presionando a la Casa Blanca por una serie de acuerdos que podrían beneficiar a sus partidarios durante las elecciones del 1 de noviembre.

Las obras de construcción para el salón de baile de la Casa Blanca en Washington , se iniciarán el 19 de mayo del 2026. Los republicanos del Senado rechazaron abruptamente Washington el jueves sin votar sobre un proyecto de aproximadamente 70.000 millones de dólares para financiar a las agencias de control migratorio , frustrados con la Casa Blanca y estancados sobre si intentar bloquear un nuevo fondo de acuerdo de 1.776 millones de dólares para compensar a aliados del presidente Donald Trump que creen haber sido perseguidos política mente.

Los republicanos ya habían renunciado a parte del proyecto que proporcionaba 1.000 millones de dólares en dinero para seguridad del complejo de la Casa Blanca y el salón de baile de Trump, ante las críticas de miembros de su propio partido. Pero el acuerdo anunciado por el Departamento de Justicia esta semana generó aún más preguntas, impulsando un esfuerzo para limitar la cantidad de dinero de los contribuyentes que, como algunos temen, podría ir a manos de simpatizantes de Trump que lastimaron a agentes del orden durante el asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021





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