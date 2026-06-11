Republican Candidate Faces Democrat Opponent in Nevada's 2nd Congressional District Primary

The primary election in northern Nevada's 2nd Congressional District has concluded, with the Republican candidate advancing to the general election facing a well-positioned Democrat opponent. the incumbent congressman announced his retirement in February, and the race was over who could succEed him.
on X. 'While this primary election wasn't a big turnout,and no Republican in received a majority of the vote, the Republican candidate advancing to the general election faces a well-positioned Democrat opponent.
' in norThern Nevada's 2nd Congressional District over who could succeed the seven-term GOP congressman, who announced his retirement in February. Amodei endorsed James Settelmeyer,his former colleague in the Nevada state legislature, while President Trumps endorsement tracker shows who the President has picked in GOP midterm election primaries. The Cook Political Report rates the race as 'Solid Republican,' though Amodei suggested on X that the district, 'for the first time in its history,isn't a Republican guarantee.
' Amodei, a moderate Republican, endorsed Settelmeyer shortly after his surprise retirement announcement. along with much of Nevada's Republican establishment, Gov. Joe Lombardo (R-NV) also praised Settelmeyer, who was a co-chairman of Trump's 2020 Nevada campaign. Amodei, meanwhile, has not held back in his criticism of Flippo, who swapped races from the 4th Congressional District in Southern Nevada after the congressman's retirement.
'For eight cycles in a row, CD-2 voters have strongly supported conservative values and an absolute laser focus on the issues facing our communities, our families, our state, and our businesses,' Amodei told the in March. 'That laser focus isn't something that someone gets by taking a crash course in Nevada as it exists north of Indian Springs.
' While the congressman did not mention Flippo by name, Amodei as well objected to his habit of questioning his opponents' Republican credentials. 'I was labeled a 'RINO' in every primary campaign I ran in CD-2,' Amodei said. 'Voters were not fooled then, and you shouldnt be now. ' Trump emphasized Flippo's support of his 'No Tax on Tips' proposal, which plays well among Nevada's hospitality and gaming electorate, in his May endorsement.
Flippo, who was declared the winner, leads the primary race against Settelmeyer with 45.9% of the vote as of early Thursday afternoon. He will square off against Teresa Benitez-Thompson,a former state House majority leader, in November
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