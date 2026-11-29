Se han registrado más de 100 réplicas desde el primer sismo, y se espera que esa cifra aumente. Es 'un poco más activo de lo habitual [pero] está dentro de los límites normales', afirma un experto.

Los bomberos de El Segundo retiran una lámpara dañada en el Point, en El Segundo, tras el terremoto del sábado. Pero una sucesión de réplicas del sismo de magnitud 5 del sábado, ocurrido bajo la Bahía de Santa Mónica, a unas 3 millas de la costa de Hermosa Beach, ha mantenido a muchos residentes en vilo.

Los científicos indicaron que la secuencia de réplicas parecía bastante activa. Algunas se sintieron en una amplia zona, incluyendo una de magnitud 4,5 a las 11:41 a. m. ; una de magnitud 4 a las 2:08 p. m. ; uno de magnitud 3,9 a las 2:27 p. m.

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; y uno de magnitud 4 a las 8:08 p. m. Lade las 11:41 a. m. provocó que Manhattan Beach cerrara su muelle como medida de precaución y que la Patrulla Portuaria de Redondo Beach inspeccionara su muelle en barco. La playa de Hermosa Beach fue cerrada para determinar si su muelle era estructuralmente seguro.