Relación extramarital de CEO de Nvidia tiene implicaciones globales

Las aventuras extramatrimoniales suelen ser asuntos privados.

El director general de Nvidia, Jensen Huang pronuncia su discurso de apertura en el evento GTC de la empresa en Berlín, Alemania, el miércoles 21 de octubre de 2026.

Las aventuras extramatrimoniales suelen ser asuntos privados. La de Jensen Huang tiene implicaciones globales. El hombre de 63 años es el rostro principal de la revolución de la inteligencia artificial, con sus chaquetas negras de cuero y su mata de cabello canoso. Dirige la empresa Nvidia, que produce codiciadísimos chips informáticos.

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Eso lo ha llevado a tener llamadas telefónicas nocturnas con el presidente Donald Trump, un promotor de la industria. Pero Huang también se relacionaba con una empresaria china que presuntamente proporcionó inteligencia —además de chips avanzados— a China. La mujer, Alice Huang, es una exejecutiva de la empresa de computación en la nube Megaspeed, con sede en Singapur. Es una saga de traición personal, espionaje corporativo y desarrollo de alta tecnología, y las repercusiones se están extendiendo por Washington.

Hay llamados bipartidistas a realizar investigaciones en el Capitolio. El Departamento de Justicia ha abierto su propia pesquisa. Nvidia, una de las empresas más valiosas del mundo, está llevando a cabo una revisión interna. Algunos esperan que la tecnología transforme la civilización humana al dotar a las computadoras de vastas capacidades de creación y análisis, y Trump ha repetido que “quien gane la IA, gana”.

Nvidia es la columna vertebral de los planes de Estados Unidos para dominar el campo. Al ser consultado sobre la relación extramarital de Huang, Trump manifestó esta semana que había hablado con el ejecutivo tecnológico a medida que crecía el escándalo.

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“Creo que saldrá bien de esto”, declaró Trump, y añadió que “él dijo que no tenía absolutamente ni idea de que la persona en cuestión fuera una espía”. En cuanto a cuándo se enteró por primera vez de las preocupaciones relacionadas con Alice Huang, Trump desestimó la pregunta.

Las autoridades investigan a Megaspeed y a Alice Huang Con la carrera de la IA entre Estados Unidos y China a menudo presentada como una rivalidad feroz y de gran trascendencia, el Departamento de Justicia ha advertido de manera persistente sobre la amenaza de espionaje que representa Beijing. Eso incluye esfuerzos por cultivar relaciones bien ubicadas en el gobierno y en la industria privada, así como por adquirir tecnología sensible como los chips de IA desarrollados en Estados Unidos.

El año pasado, Megaspeed fue objeto de escrutinio por parte del Departamento de Comercio de Estados Unidos por presuntamente eludir las leyes de exportación y desviar una gran cantidad de chips avanzados de Nvidia hacia usuarios chinos. La empresa negó esas acusaciones. Funcionarios de inteligencia de Estados Unidos concluyeron finalmente que Alice Huang había espiado para China, según The New York Times.

La investigación del Departamento de Comercio fue transferida al Departamento de Justicia, y su División de Seguridad Nacional está investigando si Megaspeed violó las leyes de control de exportaciones, en una indagación que también incluirá el escrutinio de Alice Huang, según una persona familiarizada con el asunto que insistió en el anonimato para hablar de una investigación policial en curso. Megaspeed no respondió a una solicitud de comentarios el martes, y The Associated Press no pudo comunicarse con Alice Huang.

Jensen Huang se ha disculpado ante su empresa por la aventura extramarital, admitiendo que lastimó a su esposa y a sus hijos, pero no abordó los reportes de que Alice Huang era una presunta espía. La junta directiva de Nvidia dijo que “no tiene motivos para creer” que se hayan comprometido la seguridad nacional o los secretos de Nvidia, y que Huang seguirá al mando mientras coopera con la investigación.

Beijing ha dicho que la “acusación de espionaje chino carece de fundamento” y la calificó como “nada más que difamaciones”. Tras su primera cena juntos en Mar-a-Lago a inicios de 2025, Trump se aferró a Huang como un titán tecnológico en posición de cumplir las promesas del presidente de un renacimiento económico.

Los chips informáticos producidos por Nvidia convertirían esencialmente los centros de datos en fábricas que generaran inteligencia en bruto, que luego podría aplicarse en toda la economía para producir automóviles, nuevos fármacos, armas avanzadas y una riqueza aparentemente sin parangón.

“Desde el momento en que lo conocí, lo único de lo que me ha hablado es de crear más empleos, reindustrializar Estados Unidos, de protección, de seguridad nacional”, declaró Huang a AP en una entrevista este verano. “Él sabe que si Estados Unidos es próspero, tenemos muchos ingresos fiscales. Podemos financiar al ejército, podemos financiar nuestra economía, financiamos a nuestras comunidades, crear más empleos”. Trump vio su fortuna política —y la del país— en la Nvidia de Huang.

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Huang acompañó a Trump en el Air Force One durante una visita de Estado a Beijing a principios de este año. Apenas el mes pasado, Trump condecoró a Huang con una Medalla Nacional de Ciencia. El presidente lo llamó “un hombre cuya determinación sentó las bases para la explosión de la superinteligencia y puso a Estados Unidos al frente de la carrera, un hombre increíble, he llegado a conocerlo tan bien”.

Nvidia también donó 25 millones de dólares para ayudar a financiar la construcción del salón de baile de la Casa Blanca de Trump. Múltiples estimaciones sugieren que más de la mitad de las ganancias del mercado bursátil durante el segundo mandato de Trump provinieron del crecimiento de la industria de la IA y de la construcción de centros de datos.

Sin ese crecimiento, el gasto de los consumidores podría debilitarse, lo que supondría otro revés económico para un presidente que ya no ha logrado cumplir su promesa de campaña de frenar la inflación. El alza de precios estuvo entre las razones por las que los votantes propinaron un duro castigo a los republicanos en las elecciones de mitad de mandato.

Aunque Huang dijo que sus intereses estaban en ayudar a que Estados Unidos tuviera éxito, también expresó con firmeza que Nvidia debería poder vender a China algunos de sus chips menos avanzados, como el H200. Nvidia sostuvo durante mucho tiempo que esas ventas ayudarían a garantizar que el ecosistema más amplio de la IA estuviera vinculado a Estados Unidos, dejando fuera a los fabricantes chinos de chips que están desarrollando semiconductores y sistemas para competir con su empresa.

Esos argumentos ya habían sido objeto de escrutinio, incluso por parte de la senadora demócrata de Massachusetts Elizabeth Warren, quien quería que compareciera ante el Comité Bancario del Senado para responder preguntas sobre su deseo de flexibilizar las restricciones a la exportación. Hasta ahora, Huang se ha negado a comparecer, y los demócratas reaccionaron con enojo cuando salió a la luz su infidelidad, al plantear preocupaciones de que un baluarte de la tecnología estadounidense pudiera haber sido comprometido por el gobierno chino.

Warren señaló en un comunicado el lunes que, según se informó, Nvidia había obtenido aprobaciones para exportar “cientos de miles de chips avanzados de IA a China, incluso a empresas vinculadas al ejército chino”. Y la relación de Huang con Alice Huang, continuó Warren, “plantea preguntas importantes que NVIDIA debe responder sobre hasta qué punto estas actividades estuvieron relacionadas”. Chan reportó desde Hong Kong y Ng desde Kuala Lumpur, Malasia.

Contribuyeron a esta nota los corresponsales Wu Jia en Beijing, Didi Tang en Washington y Russ Bynum en Savannah, Georgia. Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.