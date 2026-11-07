Recordando al inolvidable director chileno Sebastián Lelio (1974-2026)

Sebastián Lelio ha dejado de existir, y lo recordamos de este modo

Florence Pugh y Sebastián Lelio, a la izquierda, posan en el estreno de la película “The Wonder” durante el Festival de Cine de Londres BFI 2022, en Londres, el 7 de octubre de 2022.

No estábamos al tanto de lo que estaba sucediendo con él, y por ello, estamos particularmente sorprendidos por su inesperada muerte, sucedida a los 52 años de edad en la ciudad de Santiago a causa de problemas de salud que no han sido descritos. Estamos hablando, por supuesto, del destacado director chileno Sebastián Lelio, con quien no habíamos hablado recientemente , pero a quien tuvimos la oportunidad de entrevistar en más de una ocasión.

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Lelio, claro está, es principalmente conocido por “Una mujer fantástica” , que ganó con completa justicia el Oscar a la Mejor Película Extranjera y que es uno de los filmes más logrados del cine latinoamericano contemporáneo; pero es importante destacar que, a pesar de ser heterosexual, se trataba de un artista profundamente humanista y con un marcado interés en la defensa de la comunidad LGBTQ, evidente no solo en la cinta recién citada, sino tambien en otros titulos de su carrera, como “Gloria” y “Desobedience” .

Hay que destacar que “Gloria”, su cuarto largometraje, donde contaba la historia de una mujer madura que redescubría el amor, fue el que le permitió entrar por primera vez en la mira de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, porque fue la apuesta de su país para el certamen; y aunque no fue nominada, contó con una generosa distribución internacional.

“‘Gloria’ fue una película en la que logré desarrollar muchas cosas que había buscado en mis cintas anteriores y que tuvo un éxito inesperado, lo que me dejó con una sensación de territorio abierto muy interesante”, nos dijo el cineasta durante uno de nuestros encuentros. “Era como un cierre de ciclo, y después de lo que pasó con ella, tenía ganas de meterme en problemas nuevos”.

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“En ese momento, surgió la idea de crear un relato en torno a una mujer transexual, basada en una historia de amor afectada por la muerte, y eso sonaba lo suficientemente excitante y desafiante como para lanzarme a hacerlo”, prosiguió. Un aspecto especialmente llamativo de “Una mujer fantástica” era que la protagonista estaba interpretada por Daniela Vega, una ‘trans’ de la vida real que no estaba inicialmente involucrada en el reparto.

“Yo necesitaba sacudirme un poco la ignorancia sobre el tema, porque vivo desde hace algunos años en Berlín y estaba desconectado de lo que estaba pasando en Santiago, además de que no tenía ningún amigo o amiga transexual”, retomó Lelio, quien regresó después a la capital de su pais. En las declaraciones que nos dio a través del tiempo, el realizador nacido en Mendoza, Argentina, pero radicado en Chile desde que tenía 2 años, dejó constantemente en claro sus postura de avanzada.

Cuando hablamos con él sobre “Una mujer fantástica”, que se lanzó el mismo año en que Donald Trump asumió por primera vez el poder, señaló que “una parte del mundo quiere cerrar fronteras, levantar muros, etiquetar y segregar, y otra parte está enfocada en la actitud de aventurarnos a vivir juntos y no autodestruirnos”. En la sala de prensa de la edición 2018 del Oscar, donde también estuvimos, mantuvo ese discurso al ser preguntado por lo que sentía al haber sido finalmente premiado.

“Recién lo crees cuando tienes en tus manos”, afirmó entonces. “Estoy feliz por todo el equipo y por lo que representa la película, porque ha logrado contribuir a una conversación que es tan urgente como necesaria. Yo no creo en la existencia de gente ilegítima”.

Cuando se le pidió que diera un mensaje para sus compatriotas y la comunidad LGBTQ, afirmó que le cuesta mucho hablar en esos términos, pero que le parecía “un honor haber representado a mi país y a la lengua española”.

“Creo que, como sociedad humana, estamos pasando una crisis que tiene que ver con los límites de la empatía”, comentó. “Hay muchos que siguen hablando de personas ilegítimas, de amores ilegítimos; ¿quién les da derecho a trazar esa línea? Es una discusión que no se limita a los latinos, y de la que hay que hacerse cargo desde una posición de amor y no de miedo”.

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‘La bola negra’, la apuesta española para el Oscar, es un alegato antifascista de carácter épicoLogramos también entrevistarlo cuando le tocó promocionar su siguiente film, “Disobedience”, un drama que se trasladaba a un ambiente completamente distinto para contar la historia de Ronit , hija rebelde de un rabino recién fallecido que regresaba desde Nueva York para reencontrarse con viejos conocidos y, eventualmente, retomar un romance “prohibido” con Esnit , integrante del mismo grupo casada con otro líder espiritual, Dovid .

Lelio no tenía antecedentes judíos, pero le llamó la atención “el triángulo amoroso tan particular” que se planteaba en el relato y “estos personajes tan vibrantes, que son muy humanos, que están en búsqueda permanente y que operan frente a un trasfondo de ideas preconcebidas y de verdades supuestas eternas, lo que genera una tensión que era muy interesante de explorar”.

“Me sentí conectado con los tres personajes y, sobre todo, con la idea de desobediencia que hay en la historia; son personajes que desde su particular esquina tienen que desafiar las reglas para pasar al siguiente nivel”, prosiguió. Durante la sesión fotográfica de la película “La Ola” en la 78.ª edición del Festival Internacional de Cine de Cannes, en el sur de Francia, el 17 de mayo del 2025.

Todas las películas que Lelio hizo desde “Gloria”, incluyendo al ambicioso drama de época “The Wonder” , se enfocaron en facetas distintas del universo femenino, pese a que él mismo era obviamente un hombre.

“Lo veo como consecuencia de seguir la intuición y lo que hace que uno se emocione”, afirmó el realizador ante nuestra grabadora. “Es imposible negar que, durante mi segunda etapa, he estado inclinado hacia historias que tienen al frente a mujeres que están al borde de la sociedad, y que presentan retratos que son a la vez exaltaciones y exámenes”. El director empezó con esta tendencia antes de que se dieran las protestas vinculadas a #MeToo y #TimesUp.

“Nunca he pensado en movimientos al hacer mis películas; pero creo que si estas resuenan es porque, si bien hablan de un tema específico, se relacionan a todo lo que está fragilizado, a lo que se encuentra en una posición de arrinconamiento”, describió. “Pero no escribo en términos políticos”. Escribe artículos de entretenimiento en Los Angeles Times en Español y lo hizo anteriormente en todas las ediciones impresas de HOY Los Ángeles.

Previamente, trabajó como colaborador con el diario La Opinión. Inició su carrera periodística como redactor y luego editor del suplemento de entretenimiento “Visto & Bueno”, publicado por el diario El Comercio de Lima, donde hacía también críticas de cine.