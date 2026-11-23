Un inusual encuentro entre indígenas que viven en aislamiento en la selva amazónica de Brasil y miembros de una comunidad vecina ha obligado al gobierno a implementar medidas de protección en medio de preocupaciones por la salud del grupo y los riesgos a su hogar.

En esta imagen del 16 de noviembre de 2026 difundida por el grupo indígena Guajajara, se muestra a miembros de la tribu aislada Awa, cerca del poblado de Tawari, en el Territorio Indígena Arariboia, en el estado de Maranhao, Brasil.

Un inusual encuentro entre indígenas que viven en aislamiento en la selva amazónica de Brasil y miembros de una comunidad vecina ha obligado al gobierno a implementar medidas de protección en medio de preocupaciones por la salud del grupo y los riesgos a su hogar. El encuentro se produjo el lunes cerca de un puesto gubernamental de control y de la aldea Tawarí de los indígenas guajajara, en el estado de Maranhão, en el noreste del país, indicó el Ministerio de los Pueblos Indígenas de Brasil en un comunicado dado a conocer el martes.

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Según la dependencia, unos 20 integrantes del pueblo awa fueron vistos mientras se acercaban a la zona, en el Territorio Indígena Arariboia, aunque advirtió que la información seguía siendo preliminar mientras las autoridades evaluaban la situación.

Apuesta por IA devuelve a fundador de ByteDance, Zhang Yiming al 1er puesto entre los ricos de ChinaFood Bowl del LA Times: Lielle encabeza lista de los 101 Mejores Restaurantes; Holbox es terceroTras vivir tragedia, pareja griega recibe a una bebé nacida de embrión congelado 22 años El encuentro ha generado inquietud sobre por qué miembros de un grupo que ha pasado décadas cazando, pescando y recolectando alimentos mientras evita a los forasteros se acercarían ahora a una comunidad vecina, en particular en momentos en que la tala ilegal, la caza y otras incursiones amenazan a su territorio. Las imágenes del encuentro también han atraído una enorme atención.

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Sarah Shenker, directora de Survival Brasil —parte de Survival International, una organización que defiende los derechos de los pueblos indígenas—, calificó el encuentro como “un momento de crisis, realmente, y una llamada de atención”, e instó a las autoridades brasileñas a tomar medidas enérgicas contra las incursiones ilegales en territorio awa. Añadió que las imágenes podrían ayudar a reforzar la existencia de grupos indígenas aislados, cuya presencia a veces es cuestionada por quienes buscan acceso a sus tierras.

Pero advirtió que las circunstancias que rodearon el encuentro son preocupantes. Imágenes grabadas por miembros de la comunidad indígena guajajara y compartidas por Survival International muestran a adultos y niños awa en medio de una densa vegetación; algunos de ellos llevan arcos y flechas y portan penachos y collares.

Por el momento se desconoce el motivo por el que se acercó el grupo pero, según Survival International, los awa aparentemente se aproximaron a un equipo del gobierno, pidieron ñames y volvieron de regreso al bosque. El territorio Arariboia ha enfrentado décadas de presión por parte de intrusos ilegales, manifestó Shenker, dejando a las comunidades aisladas cada vez más vulnerables a medida que los bosques circundantes han sido talados.

El gobierno brasileño señaló que el grupo awa ya está registrado en la base de datos oficial de pueblos indígenas aislados y es monitoreado por un equipo de protección especializado de la Funai, la agencia federal de asuntos indígenas. Personal de la dependencia y trabajadores de salud se encuentran actualmente en la zona, y las autoridades han activado un mecanismo de coordinación de emergencia para evaluar posibles situaciones de contacto y riesgos sanitarios.

Survival International ha estimado previamente que alrededor de 100 awa permanecen sin contacto, aunque eso no necesariamente constituye un conteo poblacional actual. Otros awa viven en aldeas establecidas y mantienen contacto con el exterior. Una de las preocupaciones más urgentes es el riesgo de enfermedades. Los pueblos indígenas que viven en aislamiento pueden ser particularmente vulnerables a enfermedades infecciosas debido a su limitada exposición previa a patógenos comunes entre la población general.

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El ministerio subrayó que su política no es fomentar el contacto, sino proteger el derecho de los awa a permanecer aislados y a decidir por sí mismos si establecen relaciones con el exterior. También advirtió que un encuentro breve no significa necesariamente que un grupo haya abandonado su aislamiento o haya optado por establecer contacto permanente. El territorio Arariboia también es hogar del pueblo guajajara, cuyos guardianes forestales han pasado años vigilando sus tierras y enfrentando las intrusiones ilegales.

Shenker afirmó que esos esfuerzos han dejado como resultado actos de violencia en contra de la comunidad, incluidos asesinatos de algunos de sus integrantes, mientras que la responsabilidad de proteger el territorio recae en última instancia en el gobierno brasileño.

“La única manera de que sobrevivan es que se mantenga a los intrusos fuera de su bosque de una vez por todas”, expresó. A pesar de la atención generada por las imágenes, Shenker dijo que preferiría que los awa hubieran permanecido fuera de la vista, viviendo sin perturbaciones en su bosque.

“Preferiríamos no tener imágenes ni video de los awa si eso significa que están viviendo de la manera que eligen en su bosque, pudiendo continuar con sus vidas, cazando, pescando, recolectando”, explicó. La cobertura climática y ambiental de The Associated Press recibe apoyo financiero de múltiples fundaciones privadas. La AP es la única responsable de todo el contenido. Consulte las normas de la AP para trabajar con filantropías, una lista de patrocinadores y las áreas de cobertura financiadas en AP.org.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.