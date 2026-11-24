Con marca de 6-4, los Rams y Packers pelean en el SoFi Stadium por el último boleto de comodín de la Conferencia Nacional

Con marca de 6-4, los Rams y Packers pelean en el SoFi Stadium por el último boleto de comodín de la Conferencia NacionalLos Rams de Los Ángeles reciben este miércoles a los Packers de Green Bay en el SoFi Stadium en lo que será el primer partido en la historia de la NFL que se juega en la víspera del Día de Acción de Gracias.

El encuentro de la semana 12 se transmitirá por Netflix. La patada inicial está programada para las 5:15 p.m., hora del Pacífico. La Los dos equipos llegan con una marca de 6-4 tras su semana de descanso. Ambos están en un triple empate por el último lugar de comodín de la Conferencia Nacional .

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Por ahora, Green Bay ocupa ese puesto y Los Ángeles está en el noveno. El ganador se llevará un desempate importante de cara a la recta final de la temporada. Los Rams suman cuatro victorias consecutivas, siendo la más reciente una paliza de 34-6 sobre Arizona, con tres pases de touchdown de Matthew Stafford. Pero no todo es felicidad en los Rams pues recibieron la noticia de que su receptor, Puka Nacua, estará fuera por el resto de la temporada.

Sin él, la ofensiva angelina se apoya en los corredores Kyren Williams y Blake Corum. Eso le conviene a Los Ángeles, porque la defensa de Green Bay ocupa el lugar 27 de la liga en tasa de éxito contra la carrera. Aun así, los Packers tienen una de las 10 mejores defensas contra el pase. Para los Rams, la clave será usar el juego terrestre para no quedarse atrás en las series.

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Por su parte, Green Bay quiere recuperarse de una derrota de 30-10 en casa ante Minnesota. El cazamariscales Micah Parsons volverá a jugar con los Packers tras romperse el ligamento cruzado anterior.

Además, el corredor Josh Jacobs regresó el domingo a prácticas limitadas tras una cirugía por una fractura en un dedo, aunque no se espera que juegue ante los Rams. En los últimos años, Rams y Packers han disputado partidos importantes al final de la temporada, incluido un duelo de playoffs en la campaña 2020, aunque la mayoría de sus encuentros se han disputado en Lambeau Field.

Eduard Cauich, a native of Yucatán, Mexico, holds a journalism degree and a master’s in mass communications from Cal State Northridge. He specializes in sports and coverage of the Latino communities. His career includes roles at Univision New Mexico, Major League Soccer, HOY Los Ángeles, Azteca América and La Opinión. Eduard Cauich, originario de Yucatán, México, es graduado en Periodismo y tiene un máster en Comunicación de la Universidad Estatal de California en Northridge.

Está especializado en deportes y en la cobertura de las comunidades latinas. A lo largo de su carrera ha trabajado en Univision Nuevo México, Major League Soccer, HOY Los Ángeles, Azteca América y La Opinión. LAFC pierde ante St. Louis el primer juego de la serie y deberá ganar en casa para seguir en playoffs