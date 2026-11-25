Puerto Rico consiguió, el martes por la noche, su sexta corona de Miss Universo en casa gracias al triunfo de Jennifer Barreto, devolviendo el título a la isla a veinte años de su triunfo anterior.

Puerto Rico consiguió, el martes por la noche, su sexta corona de Miss Universo en casa gracias al triunfo de Jennifer Barreto, devolviendo el título a la isla a veinte años de su triunfo anterior.

Barreto, de 27 años, es madre de una niña y trabajadora social, especialista en prevención en el Departamento de Defensa de Estados Unidos. Para asegurar su triunfo, respondió a la pregunta de “¿Qué es lo que más necesita el mundo de sus líderes en este momento? ”.

Also read In 2008, Miss Universe Puerto Rico Broke Out in Hives from Her Evening Gown. Investigators Then Made a Shocking Discovery

“Creo que el mundo necesita líderes más empáticos”, respondió Barreto en inglés. “Ellos deben presentar un ejemplo a los demás. Para aspirar a ser líder, espero que yo pueda tener un impacto escuchando las necesidades de la comunidad”. En el llamado Aniversario de Diamante del certamen de belleza, Miss República Dominicana Melissa Núñez fue la primera finalista y Miss Venezuela Clara Vegas Goetz la segunda finalista.

Miss Nueva Zelanda Georgia Waddington y Miss Filipinas Bea Millan-Windorski completaban el grupo de las cinco con mejores calificaciones. La victoria de Barreto se suma a las conseguidas por las boricuas Marisol Malaret , Deborah Carthy-Deu , Dayanara Torres , Denise Quiñones y Zuleyka Rivera .

Advertisement

Advertisement

Además, era la cuarta edición de Miss Universo celebrada en el territorio estadounidense tras las correspondientes de 1972, 2001 y 2002. Las artistas puertorriqueñas La India, Didi Romero y Denise Quiñones protagonizaron el espectáculo de apertura, bajo la dirección del maestro Cuco Peña.

La final fue transmitida en vivo por Telemundo en Estados Unidos y Telemundo Internacional en Latinoamérica desde el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, con capacidad para unos 18.500 espectadores que rugió cuando se anunció a Barreto como su nueva reina. En una de las rondas de preguntas previas, Barreto abordó uno de los temas de actualidad, la inteligencia artificial y el valor humano que no se debe perder ante su avance.

“Pienso que lo más importante es utilizarla responsablemente”, dijo en español. “El valor está en la coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos cuando defenderlo se hace difícil. Por eso a mí no me preocupa cuán inteligente sea la inteligencia artificial, o avance, sino cuán sabios seremos nosotros para utilizarla responsablemente”.

Entre el grupo de 12 finalistas hubo bastantes representantes latinas, además de las delegadas de Puerto Rico, Venezuela y República Dominicana, fueron seleccionadas Miss Chile Dominga López, Miss Cuba Mia Dio, Miss Colombia María Alejandra López Pérez y Miss Nicaragua Jasmine Blandford. El grupo lo completaban Miss Estados Unidos Justus Kelley, Miss República Democrática del Congo Jessi Kalambayi y Miss Francia Garance Authié.

Advertisement

Advertisement

Durante la ceremonia se anunció que Miss Universo celebrará su 76ª edición en Costa Rica, que debutará como sede del certamen internacional. La final tuvo una fuerte presencia de antiguas Miss Universo con Janelle Commissiong , Alicia Machado , Zuleyka Rivera , Leila Lopes , Sheynnis Palacios , Victoria Kjær Theilvig y la reina saliente Fátima Bosch .

También incluyó una sección in memoriam en la que se recordó a las reinas fallecidas Hillevi Rombin, Luz Marina Zuluaga, Linda Bement, Norma Nolan, Iêda Maria Vargas, Sylvia Hitchcock, Marisol Malaret, Amparo Muñoz Quesada y Chelsi Smith. Al despedirse de la corona, Bosch, quien se identifica como católica, mostró una tira que decía “Viva Cristo Rey”.

El año pasado, Miss Universo tuvo la renuncia de dos miembros del comité de selección; uno de ellos, el compositor y empresario franco-libanés Omar Harfouch, sugirió que existía algún tipo de manipulación en la selección de finalistas. El segundo miembro, el exfutbolista Claude Makélélé, pidió que se le diera de baja del jurado por motivos personales no revelados. Este año se mantuvo en secreto quién conformaría al jurado hasta el último momento, dándose a conocer sus nombres por televisión.

El comité de selección estuvo conformado por Joyce Giraud, actriz, modelo, productora y ex Miss Puerto Rico 1998; Águeda López, modelo y empresaria española; Miss Universo 2024 Victoria Kjær Theilvig de Dinamarca, actual directora ejecutiva de Miss Universo Dinamarca; Signe Zeikate economista y ex primera dama de Costa Rica; Taty Guiribitey empresaria, filántropa y creadora de contenido; Vicki Vlahos, diseñadora de moda greco-australiana; María Yáñez, empresaria venezolana; Tristan Schukraft empresario, filántropo y activista LGBTQ+ estadounidense, y Fadil Berisha fotógrafo de moda albano-estadounidense y antiguo fotógrafo oficial de Miss Universo.