Police Officer and Firefighters Rescue Newborn from Car Trapped in Floodwaters

Dramatic body camera footage showed Beeville City police officers and firefighters rescuing a baby from the stranded vehicle on Saturday. The ordeal unfolded as severe storms dumped rain across the region, and police said the rainfall overflowed a low-water crossing, trapping the white car.

A newborn was heroically rescued from a car trapped in waist-high floodwaters during a torrential Texas downpour. Dramatic body camera footage showed Beeville City police officers and firefighters rescuing a baby from the stranded vehicle on Saturday.

The ordeal unfolded as severe storms dumped rain across the region, and police said the rainfall overflowed a low-water crossing, trapping the white car. Responders arrived after the vehicle drove into a flooded creek crossing and was engulfed by rushing waters. The hero saved the baby and returned to safety, reminding residents not to ignore barricades at crossings and to use caution near creek crossings and roadways that are known to take on water





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