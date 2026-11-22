Los Titans de Tennessee informaron que el ala defensiva Jaylen Harrell está hospitalizado en Florida tras verse involucrado en un grave accidente automovilístico.

ARCHIVO - Foto del 4 de enero del 2026, el linebacker de los Titans de Tennessee Jaylen Harrell en el encuentro ante los Jaguars de Jacksonville.

Los Titans de Tennessee informaron que el ala defensiva Jaylen Harrell está hospitalizado en Florida tras verse involucrado en un grave accidente automovilístico. También el sábado, la policía anunció que investigaba si Harrell agredió a un conductor de un servicio de transporte compartido. Harrell estaba en Tampa, su ciudad natal, el viernes por la noche, cuando ocurrió el accidente.

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Los Titans señalaron en un comunicado que continúa recibiendo atención en el hospital y que han estado en comunicación constante con su familia. La Policía de Tampa informó en un comunicado que Harrell era pasajero en el asiento trasero de un Kia Sorento blanco “cuando presuntamente agredió al conductor mientras el vehículo estaba en movimiento ”. El conductor, un hombre de treinta y tantos años, se desvió y chocó contra un segundo vehículo antes de colisionar con un poste.

Harrell salió proyectado hacia delante, golpeó el parabrisas y perdió el conocimiento, indicó el comunicado. El conductor sufrió lesiones menores y fue atendido en el lugar del choque, según la policía. La conductora del segundo vehículo, una mujer de unos 50 años, no resultó herida. Harrell, de 24 años, no ha jugado con los Titans esta campaña.

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Se lesionó el ligamento cruzado anterior durante la pretemporada y fue colocado en la reserva, lo que puso fin a su temporada. El equipo pidió privacidad para Harrell y su familia. Afirmó que “proporcionará información actualizada cuando sea apropiado”. Tennessee seleccionó a Harrell en la séptima ronda del draft de 2024 procedente de Michigan.

Terminó su temporada de novato con 13 tacleadas combinadas y aportó 25 la temporada pasada. Registró 4 1/2 capturas y un balón suelto forzado en 2025.