"Pod Meets World": A Behind-the-Curtain Look at the Cast of "Boy Meets World"

"Pod Meets World" is a documentary that takes fans on a journey behind the scenes of the popular sitcom "Boy Meets World". The film features interviews with Ben Savage, Rider Strong, and Brian Austin Green, who discuss their experiences on and off-screen, including the behind-the-scenes tensions that shaped both their personal and professional lives. The documentary also explores the wounds that haven't fully healed from their time on the series, as well as the relationships they have with each other and their former costar, Brian Austin Green.

As they tour the country for their podcast " Pod Meets World ", a trio of former child actors from ABC's " Boy Meets World " revisit their time on the show and delve into their friendships, fallouts, and personal struggles .

The documentary features interviews with Ben Savage, Rider Strong, and Brian Austin Green, who discuss their experiences on and off-screen, including the behind-the-scenes tensions that shaped both their personal and professional lives. The film also explores the wounds that haven't fully healed from their time on the series, as well as the relationships they have with each other and their former costar, Brian Austin Green





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