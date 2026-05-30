Phillies’ struggles against lefty pitchers continues in 4-2 loss to Dodgers in series opener

The Phillies didn't manage a hit off Los Angeles starter Justin Wrobleski until the sixth inning, when Kyle Schwarber hit a home run. Zack Wheeler allowed four runs, all on solo homers.
The Phillies didn't manage a hit off Los Angeles starter Justin Wrobleski until the sixth inning, when Kyle Schwarber hit a home run. Zack Wheeler allowed four runs, all on solo homers.
Dodgers' Shohei Ohtani hit one of four solo home runs starting pitcher Zack Wheeler allowed across six innings. LOS ANGELES — Dodgers pitcher Justin Wrobleski became the latest left-handed starter to confound the Phillies offense, holding them to a single hit over seven innings. The Phillies faced Wrobleski as a reliever last September, and tagged him for five runs while he recorded just one out. But Friday’s 4-2 Phillies loss was a very different story.
Wrobleski had a perfect game through three innings, but ended in the fourth when Kyle Tucker dropped a fly ball in right field. Phillies option Otto Kemp to Lehigh Valley and recall switch-hitting outfielder Steward Berroaturned on a fastball and sent it 411 feet beyond the center field wall. But that was all they mustered against him until Dodgers manager Dave Roberts — who has been cautious with Wrobleski’s workload — lifted him after seven innings and 88 pitches.
, on the other hand, allowed five hits, and four of them were solo home runs. Freddie Freeman, Max Muncy, Shohei Ohtani, and Will Smith each took Wheeler deep. It ties a career high for home runs allowed in a start for Wheeler, and is the most earned runs he has given up this season.
Brandon Marsh doubled off the center field wall, advanced to third on a groundout, and scored on a single from Steward Berroa, who wasThe Phillies are desperate for right-handed hitting. Mike Trout bats right-handed. But Trout also has full no-trade rights and has never asked the Angels to move him. , Trout's manager for three years, joins "Phillies Extra" to answer the most important question: Why?
And will this be the year that Trout asks out? Maddon also shares his thoughts on the Phillies' managerial change, Kyle Schwarber, Brandon Marsh, and more. 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Dodgers beat Phillies as Justin Wrobleski strikes out 9 and Los Angeles hits 4 homers- Justin Wrobleski took a no-hitter into the sixth inning, and the Los Angeles Dodgers got home runs from Freddie Freeman, Max Muncy, Shohei Ohtani and...
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