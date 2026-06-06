Phillies beat the White Sox in an 8-6 slugfest to win fourth consecutive game

Friday was the Phillies’ highest-scoring game since May 15 and their eighth win in the last 11 games.
Friday was the Phillies’ highest-scoring game since May 15 and their eighth win in the last 11 games.chugged, like a choo-choo train, up the third-base line and dove headfirst across home plate, making sure to touch it with his right hand.
After weeks of winning low-scoring games because of otherworldly starting pitching and a sturdy bullpen, the Phillies were in a slugfest Friday night. But instead of deciding it with a swing, Schwarber did so with his legs. With the game tied and the bases loaded in the seventh inning, Schwarber tagged from third on a medium-depth fly ball and beat the throw for the go-ahead run in an 8-6 victory over the White Sox in sold-out Citizens Bank Park.
It was the Phillies’ highest-scoring game since May 15. They even beat a left-handed starting pitcher, tagging Anthony Kay for five second-inning runs after scoring only six runs in their previous six games against lefty starters. The Phillies won their fourth consecutive game and for the eighth time in 11 games.
They improved to 25-10 under interim managertied the game with a two-run homer in the second inning, the first time he took a lefty starter deep since July 16, 2022 … when he was still with the Angels.pulled a ball in the air to left field — much to the surprise of the White Sox, who were playing him to go the other way — for a two-run double to cap the scoring in the big second inning. Adolis García followed his slump-interrupting homer Thursday against the Padres by going deep in the fourth inning — and flipping his bat again, too.
The Phillies led 5-2 and 6-3, unusual run support for a team that entered the weekend averaging only 3.9 runs per game. It even enabledto leave with a lead after six innings despite tying a career-high by allowing three home runs, all solo shots. Randal Grichuk took Luzardo deep on a 96-mph fastball in the third inning and a changeup in the fifth. Derek Hill led off the sixth inning by hitting a changeup out to left field.
What if the Phillies’ most impactful addition was a resurgent Trea Turner? He’s working to make it happen. It marked the first time since Aug. 16, 2023, with the Marlins that Luzardo gave up three homers in a game. It also shaved the Phillies’ edge to 6-5 and narrowed the bullpen’s margin for error.
Jonathan Bowlan inherited that lead in the seventh and promptly threw wide of first base on Chase Meidroth’s tapper back to the mound. Two batters later, Colson Montgomery broke his bat on a bloop single to tie the game.against White Sox lefty reliever Bryan Hudson. With the infield in, Bohm scorched a line drive right at first baseman Miguel Vargas. Up stepped Edmundo Sosa, who hit a sinking line drive to left field.
Andrew Benintendi caught it, came up throwing, and made a strong throw to the plate.is back at spring training. The 1980 World Series shortstop, former coach, and manager joins The Inquirer’s Scott Lauber to talk about top prospect Aidan Miller, Trea Turner’s future at shortstop, the Phillies’ title hopes, and more. WatchI report and write about the Phillies and Major League Baseball. I also host"Phillies Extra," The Inquirer's online baseball interview show. 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Amid struggles at the plate, Justin Crawford has found others ways to improve: ‘You see a difference’Crawford was out of the lineup in Friday's series opener against the White Sox, but outfield coach Paco Figueroa has been impressed with the center fielder playing more aggressive and confident.
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