Phillies’ bats come alive with 17 hits, bullpen hangs on in 9-8 win over the Brewers

One night after being one-hit by Jacob Misiorowski, the Phillies pounded out 17 hits but had to sweat out a late charge by Milwaukee.
One night after being one-hit by Jacob Misiorowski, the Phillies pounded out 17 hits but had to sweat out a late charge by Milwaukee. Because although Drohan has a fastball that’s worthy of respect, nobody throws more premium octane than his Brewers teammate.
Compared to Misiorowski’s 104-mph rocket fuel, 96 mph looks like regular gasoline.by Misiorowski, the Phillies blasted off for a season-high 17 hits, then held off a late Brewers charge in a series-tying 9-8 cuticle-chomper. The Phillies can win the series over a National League heavyweight — and clinch a winning road trip — Sunday behind aceBefore all that, though, let’s get to the best part for the Phillies in their best offensive outburst of the season: The bottom of the order did the heaviest lifting.to a 3-0 lead.
And after he fumbled it away on a pair of homers to straightaway center field — Garrett Mitchell crushed a two-run shot in the fourth inning; Jackson Chourio went deep in the fifth — the Phillies answered with five runs in the sixth inning.and three in the eighth against Brad Keller. But Keller left the tying run on second base by striking out Brice Turang and getting William Contreras to foul out.
I report and write about the Phillies and Major League Baseball. I also host"Phillies Extra," The Inquirer's online baseball interview show. 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