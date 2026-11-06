Perú muestra el lado alternativo de sus sonidos a través de sus inmigrantes

La Zorra Zapata, Hunters of the Alps y Sonora Tukukuy nos mostrarán un aspecto inesperado de la música peruana

No es lo que esperas, y en este caso, eso es bueno. Pese a que la música peruana no ha tenido ni por asomo la difusión internacional de las músicas de otras latitudes latinoamericanas, cuando se piensa en la nación andina en esos términos, se piensa en la cumbia amazónica, el vals criollo o quizás en el pop rock de Pedro Suárez Vertiz y de Gian Marco.

, un concierto que se llevará a cabo el domingo 8 de noviembre en el Zebulon y que reunirá a tres artistas plenamente involucrados en la escena alternativa: La Zorra Zapata, Hunters of the Alps y Sonora Tukukuy. Hay que precisar, claro está, que ninguno de los aludidos vive actualmente en la nación andina, lo que no nos sirve para quitarles méritos, sino para señalar que, además de su originalidad artística, representan a la diáspora peruana, lo que podría hacerlos incluso más interesantes ante los ojos de quienes residen en esta parte del mundo y se interesen en verlos.

Also read KPop Demon Hunters Lore Deep Dive: HUNTR/X, Hunters History and Gwi-Ma

Por ese lado, Nuria Zapata se considera a sí misma como una limeña crecida y formada en Miraflores, Barranco y barrios aledaños, pese a que ha vivido por largos periodos de tiempo en Buenos Aires y Nueva York, y a que se encuentra radicada desde hace dos años en la Ciudad de México. Por su lado, Mario Giancarlo, que integra el proyecto solista Hunters of the Alps y que es el organizador principal del concierto, salió de Lima a los 12 años y se encuentra establecido desde entonces en Miami.

“Entiendo muy bien las diferentes facetas de ser un inmigrante, y de ser un inmigrante que quiere hacer arte”, le dijo él mismo a Los Angeles Times en Español durante una entrevista realizada al lado de sus compañeros de batalla. “Miami ha sido una ciudad muy difícil, pero a la misma vez sorprendente, porque ha ayudado a que exista una comunidad musical distinta que está haciendo cosas muy chéveres”. “El concepto del concierto en L.A.

, que se ha llevado antes a los escenarios en otras ciudades, responde al hecho de que, ahora mismo, la gente está curiosa por todo lo que venga de Perú”, detalló.

“Nuestro país ya se convirtió en el punto gastronómico preferido, somos un destino turístico mundial por muchas razones, y me parece que el siguiente escalón es el de la música, porque tenemos finalmente los suficientes aliados por aquí”. Finalmente, Gabriel Ayala, el bajista, corista y compositor de Sonora Tukukuy, nació en Piura y emigró también a Florida a los 12 años, por lo que conoce a Giancarlo desde hace mucho tiempo.

“Creo que lo más resaltante es precisamente lo que estás viendo, es decir, la flexibilidad de la representación peruana fuera de Perú mismo”, nos dijo. “La industria está tomando una forma novedosa, justamente porque hay una presencia peruana en diferentes ramas de la industria que está empujando ‘full force’ hacia adelante y dándole forma a varias cosas interesantes”, apuntó.

‘Runa Simi’, que documenta un audaz proyecto de traducción en los andes, llega a Los ÁngelesEn medio de sus ocasionales similitudes y de su alejamiento del ‘mainstream’, los tres artistas aquí presentes practican estilos diferentes. Mientras que La Zorra y Hunters van por el lado del cantautor, Tukukuy es un colectivo abiertamente festivo. Claro que Zapata no se presenta necesariamente de manera individual en el escenario.

Advertisement

“Soy 4x4, todoterreno; lo que salga”, proclamó. “Toco sola, toco en dúo, toco en trío, toco en cuarteto. En Los Angeles, estaré con un baterista”.

“Este proyecto es una especie de mueble modular con el que hago lo mismo, pero con distintos instrumentos que se van sumando”, precisó. “Funciona por capas, desde lo más simple hasta lo más complicado”. Por su lado, Hunters ha ido cambiado de formatos, hasta llegar a su alineación actual, que funciona como grupo y que llegará de ese modo a nuestras costas.

“A pesar de que este es un proyecto solista, tengo la flexibilidad de trabajar con muchísima gente, entre músicos y productores”, señaló Giancarlo. “Ahora mismo, soy el único peruano en la banda”. La Sonora Tukukuy no es un conjunto estrictamente inca, ni mucho menos, porque tiene entre sus filas, sí, a dos peruanos, pero también a tres colombianos, un venezolano y un argentino.

Pero Ayala, que es su líder más visible, se ha asegurado de que la peruanidad se haga presente de diferentes formas, sin evitar las influencias y los aportes de otros folklores regionales.

“Nos diferenciamos quizás de lo que sucede en otras ciudades grandes de Estados Unidos con presencia hispana en el sentido de que somos básicamente sudamericanos”, comentó. En medio de su onda ‘indie’ y de sus matices electrónicos, las grabaciones de La Zorra Zapata dan la posibilidad de destacar la calidad de una voz que no deja de sorprender, y que, por ejemplo, asume aires del ‘soul’ en “Nueva tendencia”, mientras que, en “Acantilados”, se vuelve plácida.

“Desde que empecé el proyecto, tomé una identidad bastante clara, pero no por una decisión artística, sino por un tema de posibilidades y de conocimientos musicales que, en realidad, fueron nulos para mí”, precisó la intérprete y creadora, que se inició como artista plástica. “Vengo de otras disciplinas, por lo que me tuve que aproximar a esto desde las herramientas que tenía”.

“Definitivamente, tengo canciones que son muy tranquilas, pero el repertorio va dependiendo de mi humor y de cómo quiero presentar cada concierto”, aseguró. “En el Zebulon, tendré una selección que va un poquito más arriba, para empalmar bien con Hunters y Sonora Tukukuy”. Zapata ha declarado ya que Juana Molina y Thom Yorke se encuentran entre sus referencias principales.

Sin embargo, en su nuevo EP, “I Love You Baby”, que es completamente de ‘covers’, recrea, por ejemplo, el “Amor completo” de Mon Laferte, bajando la intensidad vocal y agregando ‘loops’, mientras que su reinterpretación de “Échame a mí la culpa” la muestra en un plan muy Chavela al que, según ella, se agregan pinceladas de Bob Dylan. La misma placa rescata también un tema emblemático del folklore peruano, “Cardo y ceniza”, que mantiene su ritmo original, pero rebaja la velocidad y añade guitarra eléctrica.

“La idea por ahí fue hacer una versión lo más malcriada que fuera posible y lo más apegada que resultara para mi necesidad”, dijo la joven. “No fue algo muy pensado; lo hice a mi manera, a ver qué salía”.

Por ese lado, hay una conexión directa con Sonora Tukuky, que ha presentado dos adaptaciones de composiciones clásicas de la tradición limeña: “Cada domingo a las doce”, un memorable vals criollo que fuera inmortalizado por la voz de Arturo “El Zambo” Cavero , y “Mueve tu cu cú”, un festejo igualmente conocido . En cuanto a la primera pieza, Ayala recuerda que el guitarrista Daniel “Dito” Reschigna, que es argentino, era el único de su banda que no la había escuchado.

“Mi interés por llevar valses criollos a otros ritmos se había plasmado ya en otros proyectos”, aseveró. “Las interpretaciones de ‘El Zambo’ Cavero, obviamente, tienen un ‘swing’ muy africano, y los ritmos latinoamericanos en general tienen bases negras, por lo que yo sentí que esto encajaba muy bien con la cumbia”, señaló el artista.

Advertisement

Por su lado, la reinvención que hace de “Mueve tu cucú” presenta cambios a la letra original que refuerzan su aspecto humorístico y que, además, hablan de “el entierro de la democracia”.

“Lo hicimos a propósito, porque los latinoamericanos siempre buscamos reírnos de nuestras desgracias”, afirmó. “Reírnos en los momentos en los que más estamos sufriendo a veces es liberador, y nos da mucho poder para seguir adelante y buscar soluciones”. “Quisimos referirnos al momento tan nefasto que estamos pasando en este país, y del cual, como sentimos muchos, estamos a punto de empezar a salir”, agregó.

“Rítmicamente, lo basamos en el festejo peruano, pero lo llevamos un poco al kompa haitiano, en homenaje a una comunidad que está muy presente en Miami y que ha sido una de las más atacadas”. En cuanto a sus propias cumbias, Tukuky apela a veces a la modalidad ‘rebajada’, que es de origen mexicano, pero dándole una identidad muy particular.

“Lo interesante es que, si la escuchas bien, ‘Malandra’ -que es una de esas canciones- tiene detrás un sampleo de los ruidos del mercado de El Callao”, nos dijo Ayala, refiriéndose a uno de los barrios más populares de Lima. “Como hispanos de Estados Unidos, juntamos y mezclamos todo”.

Hunters of the Alps, cuyo nombre retoma el de un cuerpo militar de voluntarios gestado por el revolucionario italiano Giuseppe Garibaldi a mediados del siglo XIX, es quizás la propuesta más ecléctica de la partida. Muchas de sus composiciones se inclinan hacia el dream pop, pero hay otras que coquetean incluso con formas refinadas del rock español, como sucede con “Tormenta”, que nos recuerda a Gustavo Cerati.

“Durante mucho tiempo, sentí que quería sacar temas de diferentes géneros, y me peleaba conmigo mismo para ver si encajaban o si debía sacarlos con distintos proyectos”, nos dijo Giancarlo. “Pero he llegado a un punto donde quiero hacer lo que me dé la gana, y todo a la vez”. Esta decisión corresponde a circunstancias cercanas que lo han llevado a recordar que el tiempo del que dispone no es infinito.

“En el show de Los Ángeles, fuera de lo esperado, van a escuchar boleros alternativos, un ‘medley’ de cumbia y cosas por el estilo”, describió. “Curiosamente, ‘Tormenta’ fue inspirada por una lírica de Eddie Santiago, que hace salsa, y de ahí entra la parte más ‘beach house’”, añadió. “Y sí, soy mega fan de Cerati, que fue esencial en mi crecimiento como músico y como oyente”.

Incluso cuando toma entre sus manos obras de origen hispano, Giancarlo decide alterarlas, como sucede con su ‘cover’ de “Con la misma piedra”, originalmente cantada por Julio Iglesias y grabada en su caso con Thank You Lord for Satan, una banda peruana de nombre inolvidable.

“Es un ‘shoegaze’”, nos dijo el músico cuando aventuramos categorizar el título. “Mi viejo era un gran fan de Julio, y yo tengo todo su catálogo en la cabeza. Hay que considerar que los arreglos en ese entonces eran increíbles en términos atmosféricos, con una gran cantidad de reverb”.

Hunters ha presentado también una versión muy propia de “Costumbres”, la mítica composición de Juan Gabriel que fue popularizada por Rocío Dúrcal, y que ahora, nos llega a través de una modalidad mucho más acústica, cercana a la bossa nova.

“Yo diría que es más una interpolación que un cover, porque cambié la forma en que se cantan los versos”, concluyó Giancarlo. “Cuando nació, era un poco más rápida, como una samba; pero después, le bajé las revoluciones”. Escribe artículos de entretenimiento en Los Angeles Times en Español y lo hizo anteriormente en todas las ediciones impresas de HOY Los Ángeles. Previamente, trabajó como colaborador con el diario La Opinión.

Inició su carrera periodística como redactor y luego editor del suplemento de entretenimiento “Visto & Bueno”, publicado por el diario El Comercio de Lima, donde hacía también críticas de cine.