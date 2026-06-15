Penn launches $18 million facility to advance RNA technology’s role in health, agriculture

The RNA manufacturing hub opened this spring in University City. The National Science Foundation has invested in five such facilities nationally, each focused on a specific biological material.
The RNA manufacturing hub opened this spring in University City. The National Science Foundation has invested in five such facilities nationally, each focused on a specific biological material.
Bioengineering graduate student Andrew Hanna spoke about a platform he uses to generate formulations of liquid nanoparticles at scale. He intends to use it to train predictive AI models. Inside Philadelphia’s new RNA manufacturing hub, scientists are working to create vaccines for fish, precision pesticides, and treatments to protect plants from extreme heat. The term foundry traditionally refers to a factory where metal is melted and shaped into desired forms.
Expanding the concept, Penn’s NSF AIRFoundry now offers a one-stop facility for designing and building RNA technology.. It builds upon Penn’s success with the 2023 Nobel Prize-winning development of an mRNA platform that led to the first COVID-19 vaccine. Penn mRNA scientists Karikó and Weissman win Nobel Prize AIRFoundry stands for Artificial Intelligence-driven RNA BioFoundry.
Scientists hope AI will help them automate aspects of the design and manufacturing process, serving as a resource for researchers and commercial companies across the world. Penn’s mRNA work has continued to advance, even as Health and Human Services Secretary Robert F. Kennedy Jr. last year A longtime anti-vaccine activist, Kennedy has claimed the technology is unsafe and ineffective, despite scientific evidence finding the vaccines to be highly safe and beneficial.
“Our students and postdocs that get trained right now are going to be sort of the first generation of people to think about RNA as a tool for whatever problem they’re trying to solve,” Lee said. Compared to traditional vaccines that use live or inactivated pathogens, mRNA vaccines can be produced more rapidly — useful in a pandemic.scientist Drew Weissman, has operated a smaller scale version of the facility, mainly to make mRNA for his lab and collaborators.
The foundry’s launch marked an expansion beyond Penn. Its sterile instruments and busy lab benches were on display last month as students and faculty walked through the manufacturing process. So far, Penn’s facility has operated on a “fee-for-service” basis, where collaborators request a specific RNA technology and the foundry builds it. But its scientists hope to incorporate AI to help with synthesizing all the current knowledge, best practices, and databases.
They also want to reach a point where users can come to the physical facility and use the instruments themselves. The federal grant, which started in September 2024, supports the foundry for six years. Lee hopes it will eventually become self-sustaining through the services they provide.is developing ways to deliver RNA into plants to benefit the agriculture industry.
For example, designing RNA molecules that carry instructions for producingcould protect plants from high temperatures. The plant would produce the protein, and theoretically have greater resilience against extreme heat. The molecule degrades over time, making its effects temporary. So if used during the summer months, the RNA could be gone by the time harvest rolls around.
This transient quality could also make RNA useful for pest control, in lieu of chemical-based pesticides, Lee said. 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