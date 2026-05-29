Patrick Mahomes da un gran paso con su rodilla reparada y se une a Chiefs en prácticas voluntarias

Patrick Mahomes apunta todavía a la Semana 1 para su regreso al campo con los Chiefs de Kansas City.

Patrick Mahomes, quarterback de los Chiefs de Kansas City, habla con la prensa el jueves 28 de mayo de 2026, tras participar en las actividades del equipo Y el quarterback, dos veces nombrado el Jugador Más Valioso, ha dado un paso importante en su recuperación de ligamentos desgarrados en la rodilla izquierda, al participar en entrenamientos voluntarios esta semana.

Mahomes hizo trabajo individual y participó en ejercicios de 7 contra 7 el jueves, el tercer día de actividades organizadas del equipo, pero el primero que los reporteros pudieron observar. Llevaba una férula negra que se extendía sobre la rodilla, donde le repararon el ligamento cruzado anterior y el colateral lateral. Y, aunque pudo trotar bien, hubo momentos en los que Mahomes tuvo que detenerse para ajustar la férula.

Sin duda acepta eso de buena gana, dado que fue hace apenas cinco meses cuando Mahomes se sometió a una cirugía para reparar la lesión.

“Es bueno volver al campo y simplemente estar con los muchachos, más que nada”, comentó el quarterback. “Algunos de esos días estás rehabilitándote solo, o con un par de compañeros, y te da un poco más de energía cuando los demás están ahí afuera”. Mahomes aún no ha recibido el alta del doctor Dan Cooper, el ortopedista radicado en Dallas que realizó el procedimiento, ni del personal de preparación física de Kansas City para participar en ejercicios de equipo completo.

El entrenador de los Chiefs, Andy Reid, se mostró reacio a poner un plazo para el regreso de su mariscal de campo estrella, aunque Mahomes ha insistido desde el principio en que estará listo el 14 de septiembre, cuando Kansas City juegue contra Denver en un duelo de lunes por la noche en el Arrowhead Stadium. La pregunta principal es si Mahomes estará listo para el inicio del campamento de entrenamiento dentro de unos dos meses.

“Ya veremos. Tienes estos puntos de control de una semana a dos semanas a los que tengo que llegar”, explicó el mariscal de campo.

“Lo más importante para mí ahora es llegar a correr y hacer cortes. ... Hasta que no pueda protegerme y salir ahí afuera, me van a mantener a salvo. Pero si puedo seguir haciendo las cosas de la manera correcta, ésa es la esperanza, al menos para mí”.





latimes / 🏆 11. in US We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Watch: Patrick Mahomes Returns to Chiefs Practice Five Months After ACL TearKansas City Chiefs quarterback Patrick Mahomes has returned to the practice field with a knee brace on his surgically repaired left knee.

Read more »

Patrick Mahomes takes a big step forward on his repaired knee, joining Chiefs for voluntary workoutsPatrick Mahomes is still targeting Week 1 for his return from a serious knee injury with the Kansas City Chiefs

Read more »

Why Chiefs' Andy Reid Likes What He's Seen From Patrick Mahomes' RecoveryKANSAS CITY, Mo. – The Chiefs on Thursday concluded the third day of voluntary organized team activities (OTAs). And the occasion marked the first day of media

Read more »

Patrick Mahomes Participates in Chiefs Voluntary Workouts, Targets Week 1 ReturnPatrick Mahomes is still targeting Week 1 for his return from a serious knee injury with the Kansas City Chiefs.

Read more »