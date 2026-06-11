Paramount+ and HBO Max Merger: A New Era for Streaming Industry Consolidation

The proposed merger between Paramount Skydance and Warner Bros. Discovery would reshape the streaming industry by creating a larger platform with more than 200 million subscribers, challenging the dominance of Netflix, Prime Video, and Disney+. However, the details of the merged service, including pricing, branding, and the future of HBO Max, remain unclear.

The days of Paramount+ as a standalone streaming service may already be numbered. With Paramount Skydance and Warner Bros. Discovery moving closer to completing their blockbuster merger, executives have made it clear that they don’t intend to keep Paramount+ and HBO Max operating separately forever.

Instead, the plan is to bring the two services together, creating a larger platform with more than 200 million subscribers and a library capable of competing with Netflix, Prime Video, and Disney+. Exactly what that service will look like remains unclear. Paramount executives have yet to reveal pricing, branding, or whether HBO Max will exist as a section within a larger app. One thing appears increasingly certain, however: Paramount+ could soon cease to exist in the form subscribers know today





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