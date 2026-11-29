El ejército de Pakistán anunció el domingo que enviará tropas para ayudar a reforzar las defensas de Arabia Saudí ante los incesantes ataques de los rebeldes hutíes de Yemen, respaldados por Irán.

El ministro de Asuntos Exteriores de Turquía, Hakan Fidan, al centro, posa para una fotografía con su homólogo turco, Ishaq Dar, a la derecha, su homólogo saudí, el príncipe Faisal bin Farhan Al Saud, segundo de derecha a izquierda, y altos funcionarios civiles y militares de Turquía, Pakistán y Arabia Saudí, en el primer encuentro de la Comisión Estratégica de Política y Defensa creada en virtud del Acuerdo Makkah de Defensa Conjunta, el 31 de agosto de 2026, en Estambul.

El ejército de Pakistán anunció el domingo que enviará tropas para ayudar a reforzar las defensas de Arabia Saudí ante los incesantes ataques de los rebeldes hutíes de Yemen, respaldados por Irán. Será el primer despliegue conocido de tropas de Pakistán en virtud de un acuerdo conjunto de defensa que Arabia Saudí firmó con Islamabad y Turquía en agosto.

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El comunicado de Pakistán no reveló un número específico de soldados, sus asignaciones, la duración del despliegue, ni cuándo se tiene previsto que aterricen en Arabia Saudí. Arabia Saudí, un importante aliado de Estados Unidos, ha enfrentado una creciente presión desde que estalló la guerra con Irán en febrero, luego de ataques estadounidenses e israelíes contra la República Islámica.