Guillermo Batres falleció el domingo tras sufrir una caída en el monte Baden-Powell. Sus familiares dijeron que intentaba ayudar a su hijo, quien se había resbalado en la pendiente nevada.

En la imagen aparecen Guillermo Batres, a la izquierda, y su hijo Sebastián, de 14 años, en el monte Baden-Powell poco antes de que Guillermo resbalara y cayera al vacío el domingo, lo que le causó la muerte.

Guillermo Batres, de 44 años, falleció tras caer unos 500 pies mientras se apresuraba a ayudar a su hijo de 14 años en un sendero helado. Guillermo Batres era un entusiasta del senderismo y del trail running a quien le encantaba explorar las montañas del sur de California.

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Se despertó el domingo por la mañana emocionado por compartir su pasión con su hijo de 14 años, Sebastián, y su esposa Ruth, quienes por primera vez lo acompañarían en una excursión al monte Baden-Powell. A poca distancia del inicio de la caminata, Ruth se sintió mal y decidió regresar, según contó en una entrevista telefónica el martes.