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One Wish Willow: A Box Office Phenomenon and a Fan Frenzy

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One Wish Willow: A Box Office Phenomenon and a Fan Frenzy
One Wish WillowNovelty ItemFilm
📆6/10/2026 2:11 PM
📰THR
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📊News: 784% · Publisher: 53%

The One Wish Willow, a novelty item featured in the film, has created a massive fan frenzy. After selling out in 12 hours, buyers were limited to purchasing three at a time at $6.99 each. Sellers took to eBay and Etsy with options ranging from official replicas to blatant rip-offs. The film, made on a budget of $750,000, has become a certified box office phenomenon, grossing $15 million at the Toronto International Film Festival. The metaphysical shop and apothecary, featured in the film, has seen a significant increase in business since its release.

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Sellers took to eBay and Etsy with options ranging from official replicas to blatant rip-offs. The film, made on a budget of $750,000, has become a certified box office phenomenon, grossing $15 million at the Toronto International Film Festival. The metaphysical shop and apothecary, featured in the film, has seen a significant increase in business since its release

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THR /  🏆 411. in US

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