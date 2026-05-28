Ondo Finance Announces Sudden Death of Founder Nathan Allman, Ian De Bode Appointed CEO

Ondo Finance, a tokenization platform for real-world assets, announced the unexpected death of its founder Nathan Allman. Ian De Bode, previously president, has been appointed chief executive officer. Under Allman's leadership, the company grew to $3.5 billion in total value locked with products including USDY and OUSG.

Компанія з токенізації реальних активів Ondo Finance у вівторок оголосила про несподівану смерть засновника Нейтана Олмана, а досвідчений президент Іан Де Боде призначений на посаду генерального директора.

Компанія Ondo Finance повідомила, що її засновник, Натан Оллмен, несподівано помер, не розкриваючи причин смерті. Іан Де Боде, давній президент компанії, який контролював стратегію, продукт та щоденну діяльність, стане головним виконавчим директором за підтримки керівної команди. Олман, випускник Браунського університету та колишній член команди цифрових активів Goldman Sachs, заснував Ondo у 2021 році та очолив її розвиток як піонера токенізованих реальних активів із загальною заблокованою вартістю $3,5 млрд і продуктами, що включають стаблекоїн USDY та фонд казначейства OUSG.

"З глибоким сумом ми повідомляємо про несподівану смерть Натана Елмана, засновника Ondo. Наші думки з його родиною та близькими," — йдеться у заяві компанії.

"Блискучість, скромність і наполегливість Нейта сформували кожен аспект того, чим сьогодні є Ondo. Його віра у силу технологій для створення більш відкритої та доступної фінансової системи живе в усьому, що ми створюємо.

" Ієн Де Боде, давній президент Ondo, який понад два роки очолює стратегію, продукт та повсякденні операції, займатиме посаду генерального директора. Компанія заявила, що Де Боде має повну довіру керівної команди. Олман, випускник Браунівського університету, заснував Ondo у 2021 році після роботи в команді цифрових активів Goldman Sachs. Під його керівництвом Ondo стала піонером у сфері токенізованих реальних активів, збільшивши загальну заблоковану вартість до $3,5 млрд.

Основні продукти, запущені за час його каденції, включають USDY, стаблкоїн з прибутковістю, OUSG, токенізований фонд облігацій США, а також токенізовані акції через Ondo Global Markets.

