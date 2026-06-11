Obsession: A Different Approach and Box Office Success

The news text discusses the initial differences in the approach of the psychological horror film Obsession, which was directed by Curry Barker and starred Inde Navarrette and Michael Johnston. The original version of the film kept viewers guessing whether everything was real, similar to many A24 movies. However, the director ultimately decided to lean into the horrifying reality of the situation, which paid off at the box office with a worldwide gross of $230 million and a potential $300 million.
A recent newsletter by entertainment journalist and Hollywood insider Jeff Sneider claims the blockbuster psychological horror flick initially took a different approach to the terror unfolding on the screen.
He further noted that the original approach was similar to the many A24 films that director Curry Barker and starring Inde Navarrette and Michael Johnston in key roles, the synopsis of Obsession reads, ‘After breaking the mysterious One Wish Willow to win his crush’s heart, a hopeless romantic finds himself getting exactly what he asked for but soon discovers that some desires come at a dark, sinister price.
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