Nithya Raman advances to Los Angeles mayoral runoff after late entry

Councilmember Nithya Raman secured a spot in the November 3 mayoral runoff against incumbent Karen Bass, overcoming last-minute candidacy and defeating reality TV star Spencer Pratt.

Cómo Nithya Raman pasó de ser candidata de última hora a la segunda vuelta de las elecciones a la alcaldía de Los Ángeles. La candidata a la alcaldía, Nithya Raman , levanta los brazos para agradecer a sus seguidores al final de su discurso en la noche de las elecciones en la cervecería Boomtown de Los Ángeles.

Raman logró dos objetivos cruciales durante su campaña: aumentar su visibilidad fuera de su distrito y, al mismo tiempo, presentar a Pratt como alguien radicalmente desconectado de los votantes de Los Ángeles. Con tan solo 115 días para hacer campaña tras una entrada sorpresiva, la concejala Nithya Raman se aseguró un puesto en la segunda vuelta de las elecciones a la alcaldía del 3 de noviembre contra la actual alcaldesa Karen Bass.

Raman se basó en una estrategia de campaña sobre el terreno dirigida a los inquilinos y a los votantes más jóvenes, al tiempo que presentaba a Spencer Pratt como demasiado radical para Los Ángeles. La concejala se presentó sorpresivamente a la contienda por la alcaldía, siendo la última de los principales candidatos en inscribirse en las primarias.

Esto le dejó poco tiempo para formar un equipo de campaña, darse a conocer y convencer a los votantes de que sería la mejor opción para dirigir la ciudad. El lunes, la Associated Press dio por concluida la contienda, determinando que Raman tendría suficientes votos para pasar a la segunda vuelta del 3 de noviembre contra la alcaldesa Karen Bass, la candidata que quedó en primer lugar y que aseguró su puesto en la contienda la semana pasada.

Spencer Pratt, personalidad de la televisión de telerrealidad que ocupaba el segundo lugar la noche de las elecciones, vio cómo su ventaja sobre Raman se reducía progresivamente a medida que se contaban las papeletas enviadas por correo con matasellos del 2 de junio. El lunes, Raman amplió su ventaja sobre Pratt a casi 3 puntos porcentuales. Bass obtuvo el 34,3% de los votos, frente al 28,6% de Raman y el 25,8% de Pratt, según los últimos resultados.

Los registros señalan que trepó por una ventana rota, entró en una sala de conferencias, blandió una barra metálica en el Capitolio y tomó fotos antes de salir del edificio. En un comunicado, Raman afirmó sentirse “increíblemente honrada” por los resultados e invitó a los angelinos que están “frustrados por el statu quo fallido” a unirse a su campaña.

“Durante demasiado tiempo, el Ayuntamiento ha priorizado otorgar ventajas políticas a los poderosos intereses que financian las elecciones. Mientras tanto, la gente trabajadora paga las consecuencias con alquileres más altos, servicios deficientes y una ciudad que ha dejado de trabajar para ellos”, afirmó. Raman aventajaba a Pratt por 21.819 votos, 229.576 frente a 207.757, según informaron los funcionarios electorales el lunes por la noche, con un estimado de 148.100 votos aún por contabilizar en todo el condado.

Los registros señalan que trepó por una ventana rota, entró en una sala de conferencias, blandió una barra metálica en el Capitolio y tomó fotos antes de salir del edificio.

“El alcalde Bass espera ganar la campaña contra Nithya Raman, quien permite campamentos cerca de las escuelas y recorta la fuerza policial”, dijo en un comunicado. Republicano y antigua estrella del programa “The Hills” de MTV, Pratt acaparó gran parte de la atención nacional, apareciendo en “Fox & Friends” y charlando con el presentador de podcasts Joe Rogan.

Raman dedicó su tiempo a recorrer la ciudad, asistiendo a decenas de eventos y centrándose en los inquilinos y los votantes jóvenes, grupos que consideraba su base electoral. Su equipo también gestionó el complejo programa de fondos de contrapartida de la ciudad, que rápidamente consiguió 1,25 millones de dólares de los contribuyentes para financiar su campaña. Según su equipo político, Raman asistió a casi 100 encuentros con la comunidad.

Entre ellos se incluyeron numerosas reuniones con dueños de restaurantes, como una en Echo Park, un evento de “Familias por Nithya” en el sur de Los Ángeles y un espectáculo de comedia en Upright Citizens Brigade. Pratt “hizo mucho ruido, apareció mucho en televisión y obtuvo mucha difusión en las redes sociales, mientras hacía campaña, se reunía con los votantes y hacía campaña puerta a puerta”, dijo Mike Bonin, un ex concejal progresista que ahora dirige el Instituto Pat Brown para Asuntos Públicos en Cal State LA.

“Eso importa”. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha tratado de suavizar su crítica más dura al gobierno de Donald Trump, pero difícilmente logrará bajar la tensión. Al final, Raman logró dos objetivos cruciales: darse a conocer entre los angelinos fuera de su distrito centrado en Hollywood Hills, al tiempo que presentaba a Pratt como alguien cuyas opiniones estaban radicalmente alejadas de las de los votantes de Los Ángeles.

Mientras que Bass se mantuvo en gran medida al margen de la polémica, Raman se dedicó a amplificar las opiniones políticas de Pratt, vinculándolas con el presidente Trump y la extrema derecha. Durante un, afirmó que Pratt —quien había estado describiendo la ciudad como un infierno distópico— ofrecía la visión de Los Ángeles propia de un republicano seguidor de MAGA. El equipo de Raman fue mucho más allá en las redes sociales.

En un video, la campaña extrajo un fragmento de la entrevista de Pratt con un reportero de ABC7 Los Ángeles, distorsionando su voz mientras afirmaba que todos los indigentes de la ciudad eran drogadictos. El video alternaba imágenes de Pratt con imágenes de Trump. En otro video, Raman instó directamente a los votantes a impedir que Pratt llegara a la segunda vuelta.

Utilizando fragmentos de sus apariciones en “The Alex Jones Show” —en una de ellas cuestionó el calentamiento global y en otra habló sobre las afirmaciones de que el 11-S fue un complot interno—, Raman retrató a Pratt como un extremista de ultraderecha.

“Esta es la política que Spencer Pratt quiere traer a Los Ángeles: odio, miedo, teorías conspirativas, estupidez; lo mismo que hemos visto con la administración Trump”, dijo Raman. “Si se le permite continuar su campaña aunque sea unos meses más... hará que esta ciudad sea mucho más odiosa y mucho más estúpida”. Pratt intentó repetidamente restarle importancia a su afiliación partidista, señalando que la elección es apartidista.

Insistió en que su campaña estaba dirigida a los angelinos indignados por la gestión de la ciudad, evidenciada por el mal estado de las calles y los campamentos de personas sin hogar sin control. Sin embargo, Pratt limitó su propia popularidad al aparecer en medios de comunicación afines a Trump y realizar “actos propios de Trump”, según Mike Murphy, estratega político radicado en Los Ángeles.

Si bien ese tipo de comportamiento captó la atención en las redes sociales, no tuvo eco entre un porcentaje significativo de los votantes de Los Ángeles, afirmó.

“Hubo mucha expectación porque era diferente, ruidoso y provocador”, dijo Murphy, un conservador que ha asesorado al exgobernador Arnold Schwarzenegger y a muchos otros republicanos. “Pero gran parte de esa expectación se generó en internet, no en el censo electoral de la ciudad de Los Ángeles”. Si bien Raman atacaba a Pratt por la derecha, también se defendía de una campaña insurgente desde la izquierda liderada por otro miembro de los Socialistas Democráticos de América, el reverendo Rae Huang.

Huang se presentó como la verdadera progresista en la contienda, afirmando que Raman se había acercado demasiado al centro durante su tiempo en el consejo. La campaña de Raman intentó que Huang se retirara apenas unas semanas antes de las elecciones, argumentando que tal medida era necesaria para derrotar a Pratt.

Huang se negó e Aunque el intento de apartar a Huang de la contienda fracasó, la campaña del izquierdista acabó siendo un fracaso, consiguiendo menos del 3% de los votos en las primarias. Leslie Chang, partidaria de Raman y copresidenta de la sección de Los Ángeles de la DSA, dijo que Raman contaba con una sofisticada estructura organizativa para llegar directamente a los votantes, al tiempo que recurría a personas influyentes y actores en las redes sociales para aumentar el reconocimiento de su nombre.

Chang también afirmó que la guía electoral de DSA, que recomendaba a Raman, influyó en la decisión de convencer a los votantes progresistas que podrían haber considerado a Huang. La guía electoral recomendaba a Raman, aunque no la respaldaba formalmente, y cuestionaba la experiencia política de Huang, afirmando que planteaba “dudas importantes sobre cómo planea llevar a cabo los objetivos específicos de una agenda tan ambiciosa”.

Una de las principales diferencias entre las campañas de Huang y Raman fue la cantidad de dinero en efectivo que cada uno tenía disponible para contactar a los votantes. La campaña de Huang intentó, sin éxito, obtener fondos de contrapartida de la ciudad, mientras que la campaña de Raman consiguió el máximo permitido, 1,25 millones de dólares.

La campaña de Raman también recibió contribuciones de escritores y comediantes que conformaron la base de donantes de la concejala en sus elecciones anteriores. Su esposo, Vali Chandrasekaran, es un destacado guionista de televisión. Entre los gastos de campaña de Raman se incluyeron 300.000 dólares destinados a Middle Seat, una empresa de consultoría con sede en Washington, D.C.

, que también trabajó en el grupo de gasto independiente que apoyaba la campaña de Zohran Mamdani para la alcaldía de Nueva York. Mientras que Pratt se presentó como un candidato ajeno al sistema, criticando a Bass por su gestión del incendio de Palisades en 2025 y la crisis de personas sin hogar, Raman optó por un enfoque diferente, afirmando que los angelinos desean una ciudad bien administrada, donde los baches y el alumbrado público se reparen con prontitud.

También argumentó que el Ayuntamiento toma decisiones por favoritismo y conveniencia política, no pensando en el bienestar público. Durante una conversación inicial con empleados y voluntarios, que tuvo lugar en una casa trasera detrás de la residencia de Raman en Silver Lake, ella dijo: “Estamos tratando de construir una ciudad que funcione”.

“Los que estábamos en la sala en ese momento dijimos: ‘Eso es. Ese es el eslogan de la campaña’”, dijo Adam Conover, un comediante que se ofreció como voluntario para Raman. Noah Goldberg covers Los Angeles City Hall for the Los Angeles Times. He previously worked on its breaking news team and has also written an array of offbeat enterprise stories.

Before joining The Times in 2022, Goldberg worked in New York City as the Brooklyn courts reporter for the New York Daily News and as the criminal justice reporter for the Brooklyn Eagle. He graduated from Vassar College.





latimes / 🏆 11. in US We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Nithya Raman Los Angeles Mayoral Election Karen Bass Spencer Pratt Runoff

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Nithya Raman and Spencer Pratt locked in tight race to make runoff for Los Angeles mayorDays after California’s primary, Nithya Raman and Spencer Pratt are still waiting to see who makes the November runoff for Los Angeles mayor against incumbent Karen Bass.

Read more »

Nithya Raman and Spencer Pratt locked in tight race to make runoff for Los Angeles mayorDays after California’s primary, Nithya Raman and Spencer Pratt are still waiting to see who makes the November runoff for Los Angeles mayor against incumbent Karen Bass.

Read more »

Progressive Nithya Raman advances to November runoff against Los Angeles Mayor Karen BassProgressive city council member Nithya Raman has advanced to a November runoff against Los Angeles Mayor Karen Bass, setting up an unexpected matchup between two Democrats and former political allies to run the struggling city of nearly 4 million.

Read more »

Progressive Nithya Raman advances to November runoff against Los Angeles Mayor Karen BassProgressive city council member Nithya Raman has advanced to a November runoff against Los Angeles Mayor Karen Bass, setting up an unexpected matchup between two Democrats and former political allies to run the struggling city of nearly 4 million.

Read more »