New Details Emerge in Fatal Crash Near North Hollywood Metro Station Involving Suspected DUI Driver

Authorities have identified 61-year-old Ihor Demianenko as the suspected drunk driver involved in a fatal crash near the North Hollywood Metro station that killed three people. The Los Angeles District Attorney's office is awaiting a police report to determine potential homicide charges, while neighbors describe Demianenko as a quiet Ukrainian immigrant.

New details are emerging about the suspected DUI driver accused of killing three people in a crash near the North Hollywood Metro station. La policía identificó al sospechoso como Ihor Demianenko, un hombre de 61 años residente de Valley Village.

No tiene antecedentes penales conocidos en el condado de Los Ángeles. El fiscal de distrito del condado de Los Ángeles, Nathan Hochman, dijo que su oficina está a la espera de que el Departamento de Policía de Los Ángeles presente su informe sobre la investigación.

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"Una vez que recibamos el informe, podremos contar con muchos más datos clave sobre la velocidad, el alcohol... Probablemente lo desglosarán en un análisis minuto a minuto de lo que realmente sucedió", dijo Hochman a los periodistas. Demianenko fue arrestado por conducir bajo los efectos del alcohol, pero aún no ha sido acusado formalmente.

"En cualquier situación donde una persona muere a manos de otra, ¿existe siempre la posibilidad de un homicidio? Claro que sí. Pero no voy a comentar si presentaremos cargos por homicidio, porque cuando lo hacemos, nos basamos estrictamente en las pruebas y la ley", respondió Hochman. Los residentes de Valley Village que viven cerca del sospechoso reaccionaron al accidente y al arresto.

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Thomas Areas dijo estar en shock por la noticia. Comentó que Demianenko se mudó aquí desde Ucrania hace varios años. Añadió que su vecino llevaba una vida tranquila. Series of rainstorms moving into Southern California.

Here's the timing breakdown "Solo lo veo cuando va al trabajo, recoge el correo o regresa por la tarde de sus paseos con su esposa", dijo Areas. El choque ocurrió poco antes de las 6 p.m. del martes cerca de Lankershim Boulevard y Chandler, cerca de una de las entradas a la estación de Metro de North Hollywood.

La policía alega que Demianenko conducía una Toyota Sienna blanca a una velocidad excesiva cuando el vehículo se desvió hacia la derecha, se salió de la carretera y atropelló a peatones y vendedores ambulantes en la acera. La policía indicó que conducía ebrio. Actualmente, se ha formado un creciente monumento frente a la estación de Metro en honor a las tres queridas vendedoras ambulantes que murieron. Teodora Villalobos, de 57 años, y Maria Peck, de 73, murieron en el accidente.

La tercera víctima aún no ha sido identificada. Report a correction or typo