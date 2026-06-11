NBA Finals: Knicks Comeback from 29 Points Down to Beat Spurs, Lead 3-1

The New York Knicks made a historic comeback from a 29-point deficit to beat the San Antonio Spurs 107-106 in Game 4 of the NBA Finals. Victor Wembanyama, a 7-foot-4 French forward, had a strong performance with 24 points and 13 rebounds, but his missed free throws cost his team the game.
Knicks come from 29 down and beat the Spurs 107-106 for a 3-1 lead in the NBA Finals. How high school students at San Antonio’s 3 largest districts performed in 2026 STAAR tests.
Erik Cantu won't serve additional prison time, receives 2-year deferred adjudication sentence. Sports. San Antonio Spurs forward Victor Wembanyama, right, drives as New York Knicks forward Og Anunoby, left, defends during the second half of Game 4 of the NBA Finals basketball series, Wednesday, June 10, 2026, in New York.
New York Knicks center Karl-Anthony Towns (32) drives past San Antonio Spurs forward Victor Wembanyama during first half of Game 4 of the NBA Finals basketball series, Wednesday, June 10, 2026, in New York. San Antonio Spurs forward Victor Wembanyama blocks the shot of New York Knicks forward Og Anunoby (8) during the first half of Game 4 of the NBA Finals basketball series, Wednesday, June 10, 2026, in New York.
San Antonio Spurs forward Victor Wembanyama (1) shoots against the New York Knicks during the second half of Game 4 of the NBA Finals basketball series, Monday, June 8, 2026, in New York. San Antonio Spurs forward Victor Wembanyama shoots against the New York Knicks during the first half of Game 4 of the NBA Finals basketball series, Monday, June 8, 2026, in New York
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