NASA orders astronauts to take shelter after new leak aboard the International Space Station

The five astronauts moved into the SpaceX capsule that is docked at the station while cosmonauts worked to fix the leak.
The five astronauts moved into the SpaceX capsule that is docked at the station while cosmonauts worked to fix the leak. FILE - This photo provided by Roscosmos shows the International Space Station from a Russian Soyuz MS-19 spaceship after undocking on March 30, 2022.
The five astronauts moved into the SpaceX capsule that is docked at the station while cosmonauts worked to fix the leak, which is on the Russian side of the orbiting laboratory. The decision was made “out of an abundance of caution,” NASA spokesperson Bethany Stevens said via X. That part of the space station has suffered from cracks and leaks over the years. NASA said Roscosmos decided to do a more extensive repair after fresh leaks were found. 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Astronauts briefly take shelter during repair to fix leak on the International Space StationAstronauts aboard the International Space Station have briefly taken shelter during a repair to fix a new leak.
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