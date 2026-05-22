The National Park Service National Capital Region Museum Resource Center houses millions of treasured artifacts from America’s past, including writings, records, and artwork from National Park Service sites in the D.C. region. These objects tell a story and provide a powerful experience to work with.
These objects tell a story and provide a powerful experience to work with. The collection includes tributes, reminders, and keepsakes left behind by visitors to the Vietnam Veterans Memorial nearby. Curators and technicians meticulously catalog the hundreds of thousands of items left behind by those visiting the memorial, which vary from the routine to the remarkable.
One example is a white-covered motorcycle, known as the hero bike, that honors 37 men from Wisconsin listed as either prisoners of war or missing in action. Another is a dog tag cluster attached to the front of the hog, each man represented by one of those dog tags. The inscription of the seat reads ‘Bring ‘em home or send us back.
