Mujeres fallecidas en accidente en estación de metro de North Hollywood son recordadas como pilares de la comunidad

Tres mujeres murieron y otras dos resultaron heridas cuando una camioneta se estrelló contra una multitud de peatones en North Hollywood el martes por la noche, según informaron las autoridades.

Andrew Camargo deposita flores en un memorial improvisado en la acera, cerca del lugar donde murieron tres personas después de que un auto arrollara a un grupo de peatones en North Hollywood.

Tres mujeres murieron y otras dos resultaron heridas cuando una camioneta se estrelló contra una multitud de peatones en North Hollywood el martes por la noche, según informaron las autoridades. Una típica tarde de martes en una concurrida calle de North Hollywood se vio trágicamente trastocada cuando el conductor de una minivan, presuntamente bajo los efectos del alcohol, subió al bordillo y se estrelló contra una acera llena de gente, matando a tres personas y hiriendo gravemente a otras dos.

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Cerca de las 6 p. m. , Ihor Demianenko, de 61 años, residente de Valley Village, conducía hacia el sur por Lankershim Boulevard, cerca de Chandler Boulevard, a «una velocidad peligrosa» cuando se desvió hacia la derecha, se salió de la carretera y chocó contra un poste de luz, a solo unos pasos de la estación de la Línea B del Metro, según el Departamento de Policía de Los Ángeles.

Fue arrestado el martes en el lugar de los hechos y acusado de tres cargos de homicidio y de conducir bajo los efectos del alcohol; se le ha impuesto una fianza de más de 6 millones de dólares. El miércoles por la mañana, un memorial compuesto por velas votivas encendidas, ramos de flores, un letrero que decía «Descansen en paz» y un osito de peluche rodeaba la base de una farola metálica destrozada, donde, según la policía, Demianenko chocó con su Toyota Sienna blanco.

LaDuke Warwick, de 47 años, estaba allí para presentar sus respetos. Le dijo a The Times que un acto de bondad de una de las mujeres le cambió la vida. Warwick contó que hace unos cinco meses no tenía hogar y dormía en una rejilla de ventilación cerca de donde las mujeres vendían bocadillos, hot dogs y panes.

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“No te he visto comer en tres días”, recordó que ella le dijo. Le dio a Warwick uno de sus hot dogs. Ese único gesto de bondad se convirtió en una relación afectuosa a medida que Warwick comenzó a pasar horas con ella y las otras vendedoras, platicando, riendo y comiendo.

Incluso después de mudarse a una casita, regresaba a visitar a las vendedoras, incluso el día antes del accidente, cuando la misma vendedora le vendió varias bebidas energéticas y hot dogs. De pie cerca de la esquina, a última hora de la mañana del miércoles, donde ocurrió el accidente, Warwick señaló el poste destrozado. Su puesto quedó destruido en el accidente del martes por la noche.

El lado derecho del vehículo quedó destrozado y había latas de refresco y una bandeja de horno esparcidas por el suelo. Debajo de las llantas del auto había una carpa azul, común entre los vendedores de comida de toda la ciudad. Rick Resendiz, de 40 años, estaba de pie con los brazos cruzados mirando el lugar conmemorativo el miércoles por la mañana, tratando de asimilar y comprender la escena.

Se enteró de la noticia del accidente más temprano ese mismo día mientras conducía y decidió pasar por ahí para ver si su vendedora favorita, la señora de los hot dogs, estaba entre las víctimas.

“Esperaba que no fuera ella”, dijo Resendiz. “Todos eran muy amables con ella. Ella era muy amigable con todos”. Los vendedores llevan años allí vendiendo café, tamales, hot dogs y pasteles, dijo Kassandra Guzmán, de 12 años, quien presenció el accidente.

Kassandra estaba sentada en el puesto de Smashburger de su familia, al otro lado de Lankershim Boulevard, cuando vio que la camioneta se estrellaba de frente contra el grupo de puestos. El lugar del accidente —en un tramo de Lankershim entre los bulevares Chandler y Victory— ha sido considerado por las autoridades de transporte de Los Ángeles como uno de los corredores más peligrosos de la ciudad.

Entre 2009 y 2019, se registraron 22 choques graves y mortales en ese tramo de Lankershim, según el sitio web del Departamento de Transporte de Los Ángeles, que indicó que se están llevando a cabo mejoras de seguridad —incluidos cruces peatonales de mayor visibilidad, un nuevo semáforo y señales protegidas para girar a la izquierda—. Estas mejoras forman parte de “Visión Cero”, el programa lanzado por el entonces alcalde Eric Garcetti en 2015 para eliminar todas las muertes por accidentes de tránsito en la ciudad para el 2025.

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La directora de la junta de Metro, Imelda Padilla, emitió un comunicado el martes en el que señaló que el lugar del accidente «no era un entorno seguro para que nuestros queridos vendedores ambulantes instalaran sus puestos; y este devastador incidente subraya exactamente por qué necesitamos espacios designados para proteger a nuestros vendedores ambulantes y mantener nuestras aceras seguras para todos».

“Lo que ocurrió anoche fue horrible”, dijo el miércoles en un comunicado el concejal Adrin Nazarian, cuyo distrito incluye a North Hollywood. “Alguien tomó la decisión egoísta e imprudente de conducir ebrio, y eso le costó la vida a tres personas. Ahora nuestro enfoque está en estas familias”.

Nazarian señaló en su comunicado que colaboró con la organización sin fines de lucro Initiating Change in Our Neighborhoods Community Development Corp. para organizar una colecta de fondos en apoyo a las familias de las víctimas y a los vendedores ambulantes de la ciudad. La campaña en GoFundMe había recaudado más de 15 000 dólares hasta el miércoles por la noche.

“Estoy consternada por la trágica pérdida de vidas en North Hollywood y mis pensamientos están con las víctimas, sus seres queridos y todas las personas afectadas por este devastador incidente”, dijo la supervisora del condado de Los Ángeles, Kathryn Barger, en un comunicado. “Mis pensamientos también están con quienes resultaron gravemente heridos, y espero que se recuperen en este momento difícil”. Fedor Zarkhin is a breaking news reporter at the Los Angeles Times.

He joined its Fast Break team from the Oregonian, in Portland, Ore. , and previously worked at the Palm Beach Post. Zarkhin welcomes tips for watchdog and human interest stories at 572-7584 via call, text or on WhatsApp and Signal. You can also pitch stories or send him records via email atKaren Garcia is a breaking news reporter at the Los Angeles Times.

She was previously a reporter on the Utility Journalism Team, which focused on service journalism. Her previous stints include reporting for the San Luis Obispo New Times and KCBX Central Coast Public Radio. Iris Kwok is a breaking news reporter at the Los Angeles Times. She was a 2025-26 reporting fellow at The Times and previously covered the environment at Berkeleyside.

She is a graduate of UC Berkeley, where she studied political science and music. A lifelong cellist, Kwok has written about classical music for the San Francisco Chronicle and San Francisco Classical Voice. She grew up in the Bay Area and the Sacramento region.