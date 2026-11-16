Muere Miguel Ángel Félix Gallardo, el 'Jefe de jefes' y fundador del cártel de Guadalajara

El excapo Miguel Ángel Félix Gallardo, el 'Jefe de jefes' considerado uno de los padrinos del narcotráfico en México, murió el domingo a los 80 años de edad.

El excapo Miguel Ángel Félix Gallardo, considerado uno de los padrinos del narcotráfico en México, murió el domingo a los 80 años de edad en un centro de salud de la ciudad de Guadalajara, en el occidente del país.

Félix Gallardo, fundador del desaparecido cártel de Guadalajara, falleció a las 2 de la tarde debido a una "falla orgánica múltiple", informó la Secretaría de Seguridad de Jalisco en un comunicado. El llamado "Jefe de jefes" había permanecido hospitalizado desde el pasado viernes, luego de ser trasladado de urgencia desde el penal de Puente Grande, donde permanecía recluido desde 1989 como parte de una sentencia de 77 años tras las rejas por delitos de narcotráfico y la muerte del agente federal estadounidense Enrique 'Kiki' Camarena, ocurrido en 1985.

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Félix Gallardo, junto a Rafael Caro Quintero y Ernesto Fonseca Carrillo, fundó el cártel de Guadalajara, la organización criminal que controló el narcotráfico en México en los años 80 y de la que surgieron posteriormente otros grupos delictivos en el norte del país, incluido el cártel de Sinaloa. Luego de su recaptura en julio de 2022, Caro Quintero fue extraditado a Estados Unidos en febrero del año pasado junto a otros 28 reclusos reclamados por la justicia estadounidense por delitos relacionados con el narcotráfico.

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Water geyser lifts car off ground after 2-vehicle crash shears fire hydrantTodos fueron condenados por el asesinato de Camarena, un agente de la DEA que fue secuestrado y torturado antes de que su cuerpo fuera encontrado sin vida. Félix Gallardo presentó una solicitud de arresto domiciliario desde 2019, argumentando su avanzada edad y el deterioro en su salud, pero los tribunales rechazaron el pedido.

En septiembre de 2022 un juez le concedió la prisión domiciliaria, pero la medida no se concretó por impugnaciones de la Fiscalía General de la República. FAA cancela orden de suspensión nacional de vuelos tras más de 4 horas