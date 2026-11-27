Dan Carney, quien cofundó Pizza Hut con su hermano hace casi siete décadas, murió. Tenía 95 años.

Dan Carney, quien cofundó Pizza Hut con su hermano hace casi siete décadas, murió. Tenía 95 años. Wichita State University, el alma mater de Carney, anunció su muerte a principios de este mes.

La universidad indicó que falleció el 13 de noviembre. Carney y Frank, su hermano menor, inauguraron la primera Pizza Hut en Wichita, Kansas, en 1958. Ambos eran estudiantes, según la universidad, y utilizaron un préstamo de 600 dólares de su madre para abrir un pequeño restaurante en ese momento.

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“El letrero de afuera solo tenía espacio para ocho letras y, así de simple, nació Pizza Hut”, se lee en el sitio web de la empresa. Su negocio encontró el éxito rápidamente, y los locales franquiciados ampliaron el alcance de Pizza Hut. El conocido techo rojo de los restaurantes debutó en 1969 y, para 1971, era la principal cadena de pizza del mundo por ventas.