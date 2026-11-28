Midnight & Chainkata Lead Top 400 Comics In Comic Shops Last Week
Midnight And Chainkata Lead Top 400 Bestseller Comics List In Comic Shops Last Week #comics
Midnight Fantastic Four #2 – MarvelDetective Comics #1115 – DC ComicsLobo #9 – DC ComicsX-Men Incursions #1 – MarvelBatman Superman Worlds Finest #57 – DC ComicsTomb Of Apocalypse #4 – MarvelSuperman Unlimited #19 – DC ComicsDaredevil #9 – MarvelAbsolute Catwoman #4 – DC ComicsSabrina The Teenage Witch #2 – Oni PressStar Wars The Fall Of Kylo Ren #4 – MarvelEnd Of Life #10 – DC ComicsBatman & Robin Year One Dynamic Duos #4 – DC ComicsHellboy In Hell Nothing But Blood #2 – Dark HorseUncle Scrooge A Christmas Carol #1 – MarvelAbsolute Wonder Woman #25 – DC ComicsKing Spawn #61 – ImageBen 10 #6 – Dynamite100 Bullets The Us Of Anger #5 – DC ComicsThe Amazing Venom #2 – MarvelWade Wilson Deadpool #10 – MarvelBlack Cat #16 – MarvelPower Rangers Green #4 – BOOM!
EntertainmentEgg Hunt #1 – Mad Cave StudiosVampirella Paradise #1 – DynamiteA Quiet Place Rising Tides #1 – IDWEye Collector #6 – ImageClayface Celebrity Dirt #5 – DC ComicsAmazing Spider-Man #1002 – MarvelMinotaur #4 – Ignition PressBatman Bad Seeds Sunrise #1 – DC ComicsGodzilla Conquers The Multiverse #5 – MarvelBleeding Hearts #9 – DC ComicsCrowbound #3 – ImageChallenges Of Doom Doctor Strange #1 – MarvelJonah Hex And The Shadow Of Death #2 – DC ComicsFriendly Neighborhood Mary Jane #1 – MarvelArchie In Hell #1 – Oni PressMask #6 – ImageGi Joe A Real American Hero #334 – ImageZorros Legacy #4 – Alien BooksTales Of The Teenage Mutant Ninja Turtles Coastal Chaos #3 – IDWAgony Of Stars #1 – Red 5 ComicsExquisite Corpses Fox Mask Killer #2 – ImageStar Wars The Book Of Boba Fett #5 – MarvelStarship Godzilla Invasion X Kai-Sei Era #2 – IDWSomething Epic #17 – ImageJustice League The Dark Realm Special #1 – DC ComicsPenthouse Comics #1 – Penthouse ComicsTransformers #37 – ImageUncanny X-Men #37 – MarvelGi Joe A Real American Hero Tomb Raider #2 – ImageGambit Gone #2 – MarvelDoom Patrol #1 – DC ComicsAbsolute Batman #23 – DC ComicsTerminal #4 – ImageStar Wars Rogue One – Darth Vader #1 – MarvelJade Warriors #3 – Keenspot EntertainmentConan The Barbarian #36 – Titan ComicsPower Rangers Unlimited #5 – BOOM!
EntertainmentTomb Of Apocalypse #2 – MarvelHello Kitty And Friends Hello World #3 – IDWSpawn 77 #2 – ImageSabrina The Teenage Witch #1 – Oni PressWalking Dead Deluxe #148 – ImageAveugelyne #2 – ImageLegion Of Super-Heroes #1 – DC ComicsInfernal Hulk Vs Fantastic Four #1 – MarvelSonic The Hedgehog #91 – IDWLast Driver #1 – ImageSuperman The Wedding Album 30Th Anniversary Special #1 – DC ComicsTeenage Mutant Ninja Turtles #23 – IDWComics The Magazine #9 – Prana PublishersLegion Of Super-Heroes #2 – DC ComicsArchie Vs The Terminator #1 – DynamiteAbsolute Batman 2025 Annual #1 – DC ComicsAbsolute Cassandra Cain The Shadows Hand #1 – DC ComicsShaolin Cowboy Staying Alive #4 – Dark HorseUniversal Monsters Bride Of Frankenstein Lives #1 – ImageVampire The Masquerade Wake In Hate #1 – Titan ComicsAction Comics #1103 – DC ComicsDeathstroke The Terminator #8 – DC ComicsPredator Vs The Planet Of The Apes #4 – MarvelAmerican Caper #12 – Dark HorseAlien Vs X-Men #1 – MarvelGunslinger Spawn #59 – ImageSomething Is Killing The Children #50 – BOOM!
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