México y Sudáfrica, dos selecciones estancadas en el tiempo se miden 16 años después

Total como en 2010, México y Sudáfrica se reencuentran en el juego inaugural con dos balompiés que han avanzado muy poco desde aquella cita en Johannesburgo

Rafael Márquez, ahora asistente técnico de México, celebra tras marcar el segundo gol, que supuso el empate, durante el partido del Grupo A de la Copa Mundial de la FIFA Sudáfrica 2010 entre Sudáfrica y México, disputado en el estadio Soccer City el 11 de junio de 2010 en Johannesburgo, Sudáfrica.

Total como en 2010, México y Sudáfrica se reencuentran en el juego inaugural con dos balompiés que han avanzado muy poco desde aquella cita en JohannesburgoLa historia tiende a repetirse en las Copas del Mundo. Ese es el caso de México y Sudáfrica, dos selecciones que se enfrentarán en el partido inaugural de un Mundial por segunda vez en la historia, tal como ocurrió en Soccer City, en Johannesburgo, el 11 de junio de 2010.

El marcador de aquella noche fue 1-1. Muchos aún recuerdan a Siphiwe Tshabalala y su potente disparo al ángulo que perforó la portería del arquero mexicano Óscar Pérez, y una celebración que quedó grabada en la memoria colectiva del fútbol mundial. Para mala fortuna del equipo sudafricano aquella noche, Rafa Márquez igualó para el Tricolor a 11 minutos del final, en lo que resultó ser una decepcionante participación como país anfitrión.

Dieciséis años después, el Mundial 2026 arranca, curiosamente, con el mismo duelo, pero con los roles invertidos. México es ahora el anfitrión en el Estadio Azteca, conocido en esta competencia como el Estadio Ciudad de México, a 7,216 pies sobre el nivel del mar. Será la tercera Copa del Mundo que ese recinto albergue.

“No será nada fácil”, dijo Hugo Broos, seleccionador de Sudáfrica, en diciembre pasado, al conocer después del sorteo que iba a debutar ante uno de los anfitriones. “Es algo grandioso jugar ante 80,000 personas. No tenemos nada que perder”. En el bando mexicano, las similitudes con 2010 son llamativas, y no necesariamente por las razones correctas.

El técnico Javier Aguirre está nuevamente en el banquillo del Tricolor, el mismo técnico que dirigió aquella campaña en Sudáfrica, lo que, a simple vista, podría interpretarse como algo curioso, aunque en la práctica refleja el estancamiento de un fútbol que lleva ocho Mundiales consecutivos sin superar la ronda de 16.

Entre protestas y bloqueos, la Ciudad de México se prepara para una semana mundialista, histórica y caótica La Ciudad de México, que será sede mundialista por tercera ocasión, se prepara para mayores problemas de caos vial, diversas manifestaciones y bloqueos previo al juego de apertura de la Copa del MundoEl exjugador del Barcelona, Márquez, autor del gol del empate, también sigue vinculado a la selección, ahora como asistente técnico, con el mandato de tomar las riendas del equipo una vez concluya la era Aguirre tras el torneo, en una selección que ha visto más de una decena de entrenadores desfilar desde 2010, incluyendo una clasificación a Brasil 2014 que casi termina en tragedia cuando un gol de Estados Unidos rescató al equipo mexicano.

“Javier fue bombero en el 2002, fue bombero en el 2010 y otra vez entró de bombero entonces, es la misma película”, dijo John Sutcliffe, periodista de ESPN que ha seguido a México por más de 36 años de trayectoria. “ no trabajan en el bien de la selección, existe mucho interés en traer extranjeros de hacer negocio y no tenemos jugadores en las ligas top de Europa”.

Siphiwe Tshabalala , de Sudáfrica, celebra con sus compañeros el primer gol marcado durante el partido del Grupo A de la Copa Mundial de la FIFA Sudáfrica 2010 entre Sudáfrica y México, disputado en el estadio Soccer City el 11 de junio de 2010 en Johannesburgo, Sudáfrica. El historial reciente del Tricolor habla por sí solo.

Fue eliminado en octavos de final en 2010 por Argentina, por Países Bajos en 2014, por Brasil en 2018 y no pudo ni llegar a superar la fase de grupos en Qatar 2022. Considerado el “Gigante de la Concacaf”, México sigue siendo dominante en su zona desde 2010, con cinco Copas Oro, aunque ha cedido terreno ante Estados Unidos en las Ligas de Naciones.

Fuera de la región, su participación se limita, después de 2010, mayormente a dos ediciones de la Copa América celebradas en suelo estadounidense, en las que ha fracasado: cuartos de final en 2016 y eliminación en fase de grupos en 2024. En 2011 también quedaron en la fase de grupos.

“Creo que ha vivido una montaña rusa en estos 16 años, por un momento parecía que iba avanzando, pero luego se veían caídas estrepitosas”, indicó Gibrán Araige, periodista que ha seguido al Tricolor en varios periodos mundialistas. Para Araige, el nivel de la selección de 2010 es similar al actual, con jugadores aún no consolidados pero con buena experiencia europea.

De los 26 convocados por Aguirre, 14 de ellos juegan en Europa, pero muy pocos se desempeñan en clubes de élite o acumulan muchos minutos en sus equipos, asediados mayormente por lesiones, como es el caso de Santi Giménez , César Huerta , Luis Chávez , y Edson Álvarez . Javier Aguirre, seleccionador de México, se muestra pensativo antes del partido del Grupo A de la Copa Mundial de la FIFA Sudáfrica 2010 entre Sudáfrica y México, celebrado en el estadio Soccer City el 11 de junio de 2010 en Johannesburgo, Sudáfrica.

Por su parte, Sudáfrica no ha tenido grandes avances desde aquel 2010. Tras quedar eliminada en la fase de grupos por debajo de Uruguay y México en un torneo disputado en su país, se convirtió en la primera selección anfitriona en un Mundial en no superar esa fase, marca que Qatar igualó en 2022. Los Bafana Bafana no lograron clasificarse para los tres siguientes mundiales.

De hecho, esta vez es la primera vez que han logrado la clasificación desde 2002, pues en 2010 no tuvieron que clasificarse, al ser sede. En 2014, fue eliminada como segunda de grupo por detrás de Etiopía rumbo a Brasil 2014, fue última de grupo rumbo a Rusia 2018 y segunda detrás de Ghana en la clasificatoria para Qatar 2022. Tampoco han tenido continuidad en la Copa Africana de Naciones, con ausencias en las ediciones de 2012 y 2017.

Broos, quien llegó al banquillo de Sudáfrica en 2021, buscó implementar disciplina y apostó por el talento local, lo que fue vital para asegurar el boleto para el Mundial 2026. En esta eliminatoria, Sudáfrica ganó su grupo de clasificación superando a Nigeria y avanzó pese a comenzar la campaña con una derrota por alineación indebida en un duelo ante Lesoto.

Broos recibió críticas por errores estratégicos al inicio, pero terminó consolidando un equipo competitivo, que alcanzó la clasificación histórica, ayudada por nueve boletos directos al Mundial. Hugo Broos, seleccionador de Sudáfrica, durante el entrenamiento y la rueda de prensa de la selección masculina de fútbol de Sudáfrica en el estadio Moses Mabhida, el 17 de noviembre de 2023 en Durban, Sudáfrica.

“Es un grupo de jugadores realmente excelente. Superamos una fase de clasificación muy dura, lo que creo que sirvió para pulir al equipo”, señaló Mark Gleeson, periodista especializado en fútbol africano.

Para Gleeson, Sudáfrica perdió una oportunidad grande para fortalecer a su liga al no poder retener inversionistas y clientes con dinero después del Mundial 2010 y siguió operando de la misma forma, algo que también se ha visto en el estancamiento de la liga y en el poco talento que tiene jugando en el exterior. Solamente lwethu Makhanya , Ime Okon , Mbekezeli Mbokazi , y Sphephelo Sithole y Lyle Foster son de los escasos jugadores que se desempeñan en el exterior, en una selección basada en el fútbol doméstico.

Sin embargo, con el nuevo formato de 48 equipos de la Copa Mundial y 10 posibles boletos para África, la misión de avanzar resultó menos intimidante para los equipos en la fase clasificatoria y en el Mundial, también habrá más opciones de clasificar fuera del grupo debido a que avanzan mejores terceros. Esa aritmética podría beneficiar a Sudáfrica incluso ante una derrota en el partido inaugural.

De caer ante México, los Bafana Bafana estarían obligados a vencer a República Checa en su segundo partido el 18 de junio en Atlanta y probablemente se jugarían la clasificación el 24 de junio ante Corea del Sur en Monterrey.

“Los checos son de los más débiles de Europa y hay muchas posibilidades de ganarles; además, Corea del Sur está muy por debajo de sus propios estándares históricos, como quedó en evidencia en marzo con resultados muy malos en partidos de alta exigencia”, evaluó Gleeson. Para preparar la altura de la Ciudad de México, Broos, exjugador belga que disputó el Mundial de 1986 precisamente en México, adelantó la llegada de su equipo y, desde el 30 de mayo, se concentró en Pachuca, una ciudad incluso más elevada que la capital.

Varios de sus jugadores ya están habituados a cierta altitud al militar en clubes de Johannesburgo, a 5,751 pies.

“Sudáfrica tiene posibilidades, podemos competir”, afirmó Tshabalala en una entrevista tras el sorteo. “Creo que la presión estará del lado de México porque son los anfitriones. Eso nos da una oportunidad real de dar la sorpresa”. Un empate ante Nicaragua a cero goles en Johannesburgo a días del Mundial, tampoco es alentador, pero también va de acuerdo a las expectativas y a la actitud de “tener todo para ganar y poco que perder”.

Eduard Cauich, a native of Yucatán, Mexico, holds a journalism degree and a master’s in mass communications from Cal State Northridge. He specializes in sports and coverage of the Latino communities. His career includes roles at Univision New Mexico, Major League Soccer, HOY Los Ángeles, Azteca América, and La Opinión. Eduard Cauich, originario de Yucatán, México, es graduado en Periodismo y tiene un máster en Comunicación de la Universidad Estatal de California en Northridge.

Está especializado en deportes y en la cobertura de las comunidades latinas. A lo largo de su carrera ha trabajado en Univision Nuevo México, Major League Soccer, HOY Los Ángeles, Azteca América y La Opinión.





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