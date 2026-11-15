México reacciona tras desventaja de 3 goles pero cae ante Jamaica en Liga de Naciones

México se tambaleó cerca del abismo con una desventaja de tres goles pero logró reducirla para caer el sábado 3-2 como visitante ante Jamaica, en un encuentro de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones de la Concacaf.

Luis Romo, de México, y Ronaldo Webster, de Jamaica, disputan un balón en la ida de los cuartos de final de la Liga de Naciones de la CONCACAF en Kingston, el sábado 14 de noviembre de 2026 México se tambaleó cerca del abismo con una desventaja de tres goles pero logró reducirla para caer el sábado 3-2 como visitante ante Jamaica, en un encuentro de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones de la Concacaf.

El cuadro caribeño tomó ventaja en el National Stadium gracias a un autogol de Jesús Gallardo a los 26 minutos, y amplió su delantera con las anotaciones de Renaldo Cephas a los 46) y Richard King, quien convirtió desde el punto penal a los 62. El joven prodigio Gilberto Mora logró levantar de la lona al Tri con un gol a los 70 minutos. Julián Quiñones acortó distancias a los 80 cobrando el segundo penal del encuentro.

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Pese a la reacción, el técnico Rafael Márquez sigue sin conocer la victoria al frente de la selección mexicana acumulando un registro de dos empates y tres derrotas.

“Con lo exigente que soy yo conmigo mismo, por supuesto que no estoy conforme con la actuación del equipo, no fue un buen partido. La reacción del equipo es lo que hay que destacar hoy y, sobre todo, a los jóvenes. Gil Mora, yo creo, que fue un gran partido de él, mostrando carácter y personalidad”, dijo Márquez en conferencia.

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El Tri definirá la eliminatoria en casa el próximo martes 17 de noviembre en Monterrey, con la obligación de ganar al menos por 1-0 o 2-1 para meterse al Final Four en Los Ángeles gracias a los goles anotados como visitante.

“Al final, el resultado ayuda un poco siendo una eliminatoria que tenemos ahora la vuelta en casa, pero eso no quita que esté descontento con que no fue un buen partido”, recalcó el estratega tricolor. Márquez apostó por una alineación titular que incluyó a nueve futbolistas que disputaron los octavos de final de la Copa Mundial 2026 ante Inglaterra en la capital mexicana en julio.

Sin embargo, el rendimiento colectivo durante la primera mitad fue de los más endebles en su incipiente proceso. México no logró reflejar en el marcador la posesión inicial del balón, a pesar de haber generado las oportunidades más claras por conducto de Mora y Erick Lira antes de verse abajo. El primer gol local nació de un tiro de esquina concedido por el árbitro guatemalteco Mario Escobar tras una demora de Raúl Rangel al despejar.

El cobro de Webster fue al primer poste, donde Gallardo peinó el balón e incrustó el esférico en su propia meta. Ya en desventaja, Julián Quiñones y Mora fabricaron los ataques de mayor peligro sobre el marco de Jahmali Waite, aunque carecieron de contundencia para emparejar el marcador antes del descanso. Jamaica volvió a golpear en el inicio de la segunda mitad.

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Cephas recibió por la banda izquierda, recortó al zaguero Israel Reyes dentro del área y definió con un derechazo cruzado que amplió la distancia para los Reggae Boyz. Minutos después, el VAR alertó al árbitro Escobar sobre una infracción en la que Gallardo derribó al delantero Kaheim Dixon dentro del área. Tras revisar la pantalla, se determinó la pena máxima que King ejecutó con potencia al ángulo.

“Siempre supimos que la serie se jugaría a dos partidos. Estamos agradecidos de tener una ventaja de un gol. Pudo haber sido más, pero, como dije, en la segunda mitad, hubiera sido bueno mantener su marcador en cero. Ellos son un equipo de tanta calidad que eso habría sido muy difícil”, dijo Rudolph Speid, entrenador de Jamaica.

Cuando el partido lucía más adverso para el Tri, Mora devolvió la esperanza mediante un remate rasante que significó el gol de visitante potencialmente vital para la eliminatoria. El propio Mora, de 18 años, fue determinante en la jugada del penal a favor de México, generando la incursión al área rival que culminó en la falta sobre Santiago Sandoval, convertida por Quiñones en el tramo final.

La selección mexicana regresa al país obligada al triunfo en el norte para mantener vivas las opciones de revalidar el título del certamen conseguido el año pasado.