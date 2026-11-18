MONTERREY, México (AP) — Jesús Corona destrabó un encuentro complejo con un tanto en la primera mitad para encarrilar el martes a México hacia una victoria 1-0 sobre Jamaica, en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf.

Jesús “Tecatito” Corona, de México, celebra tras marcar ante Jamaica en un partido de la Liga de Naciones de la Concacaf, el martes 17 de noviembre de 2026 en Monterrey MONTERREY, México — Jesús Corona destrabó un encuentro complejo con un tanto en la primera mitad para encarrilar el martes a México hacia una victoria 1-0 sobre Jamaica, en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf.

Con este resultado, el Tri avanzó gracias al criterio de desempate, los goles de visita, tras igualar 3-3 en el global. El triunfo aportó algo de tranquilidad: representó la primera victoria de Rafael Márquez al frente del banquillo mexicano, rompiendo una racha de cinco partidos sin ganar . Corona abrió el marcador a los 34 minutos con un remate cruzado desde fuera del área, tras recibir una asistencia de Julián Quiñones.

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Con esta clasificación, el conjunto mexicano se une a Panamá, Canadá y Estados Unidos para disputar el “Final Four” del torneo, programada del 25 al 28 de marzo de 2027.

“El Tecatito” Corona disputó su segundo partido consecutivo tras una ausencia de cuatro años en la selección mexicana. Con esta anotación, llegó a 11 goles en 73 apariciones internacionales. Obligado a ganar en la ciudad norteña de Monterrey para asegurar el pase, el combinado tricolor asumió la iniciativa desde los primeros minutos, aunque careció de contundencia durante su mejor lapso de asedio.

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Jahmali Waite evitó la caída de su marco con una oportuna intervención ante un remate de cabeza de Roberto Alvarado. Quiñones y el propio Corona también generaron ocasiones claras de gol en la primera media hora.

A pesar del dominio, México estuvo cerca de verse en desventaja tras una pérdida en la salida que dejó al delantero Javon East con el arco desguarnecido tras una precipitada salida del guardameta Raúl Rangel; no obstante, Érick Lira reaccionó a tiempo para frenar el embate rival. Poco después de ese susto llegó el tanto de Corona, que aportó tranquilidad y le otorgó a Márquez su primera ventaja al mando del equipo.

En el complemento, México redujo la intensidad frente a un rival que generó escaso peligro. Gestionó así la ventaja para sellar su boleto a la siguiente fase del torneo.