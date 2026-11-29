La selección mexicana femenil avanzó el sábado a las semifinales del Campeonato W de la Concacaf al vencer 4-2 a Haití y, de paso, se clasificó para el Mundial 2027 y los Juegos Olímpicos.

Jacqueline Ovalle, n.º 11 de México, recibe las felicitaciones de sus compañeras de equipo tras marcar un gol contra Haití durante el primer tiempo de los cuartos de final del Campeonato Femenino de la CONCACAF, en el Texas Health Mansfield Stadium, el 28 de noviembre de 2026 en Mansfield, Texas.

La selección mexicana femenil avanzó el sábado a las semifinales del Campeonato W de la Concacaf al vencer 4-2 a Haití y, de paso, se clasificó para el Mundial 2027 y los Juegos Olímpicos. Así terminó una sequía de 12 años sin clasificar a una Copa del Mundo y de 24 años sin avanzar a unos Juegos Olímpicos.

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El partido de cuartos de final, en el Texas Health Mansfield Stadium, en Mansfield, Texas, fue histórico y dramático para el Tri Femenil, que había caído ante Haití hace cuatro años en la eliminatoria mundialista. Diana Ordóñez anotó de cabeza al minuto 13 para poner el 1-0 a favor de México.