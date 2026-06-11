México abrirá la Copa del Mundo 2026 ante Sudáfrica en Estadio Ciudad de México

Ocho años después de conocer que iba a ser uno de los anfitriones de la Copa del Mundo, México abrirá la Copa del Mundo 2026 este jueves ante Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México en el partido inaugural de un torneo que el Tricolor disputará como anfitrión por tercera vez en su historia, con la responsabilidad de dar alegrías a la mayoría de los 83,000 aficionados que llenarán el inmueble.

Ocho años después de conocer que iba a ser uno de los anfitriones de la Copa del Mundo, México abrirá la Copa del Mundo 2026 este jueves ante Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México en el partido inaugural de un torneo que el Tricolor disputará como anfitrión por tercera vez en su historia, con la responsabilidad de dar alegrías a la mayoría de los 83,000 aficionados que llenarán el inmueble (12 p.m. PT, Telemundo/FOX).

El Estadio Azteca, como se le conoce popularmente a este estadio que consagró a Pelé en 1970 y a Diego Armando Maradona en 1986, se convertirá en el único estadio que ha sido sede de tres inauguraciones en la historia del balompié





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