DK Metcalf se arrancó el casco y caminó hacia el vestuario mientras los aficionados de los Eagles —e incluso algunos jugadores del otro lado— le decían adiós con la mano al receptor de los Steelers, expulsado.

Jugadores y árbitros intentan evitar que el receptor de los Steelers de Pittsburgh , DK Metcalf , se pelee durante la segunda mitad de un partido de la NFL contra los Eagles de Filadelfia en Filadelfia, el domingo 22 de noviembre de 2026.

DK Metcalf se arrancó el casco y caminó hacia el vestuario mientras los aficionados de los Eagles —e incluso algunos jugadores del otro lado— le decían adiós con la mano al receptor de los Steelers, expulsado. Metcalf no se quedó para explicar las dos faltas personales que derivaron en su expulsión en la derrota de Pittsburgh por 19-16 el domingo ante Filadelfia.

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Salió del vestuario con una bolsa colgada del hombro y una mano en el bolsillo, y fue directo al autobús, dejando al resto de los Steelers con la tarea de intentar defenderlo. Con Aaron Rodgers teniendo dificultades para completar pases profundos incluso antes de que expulsaran a Metcalf en el tercer cuarto, los Steelers cedieron terreno en la carrera por los playoffs de la AFC.

Metcalf no estaba teniendo mucho impacto antes de su segundo altercado del partido, que derivó en su tercera expulsión en su carrera. Metcalf fue sancionado antes en el partido por rudeza innecesaria después de ir contra el esquinero Cooper DeJean. En el segundo encontronazo, casi le picó un ojo a DeJean, fue castigado por conducta antideportiva y fue expulsado. En 10 partidos esta temporada, Metcalf suma 36 recepciones para 434 yardas.

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Fue seleccionado a dos Pro Bowls y nunca terminó con menos de 900 yardas por recepción en seis temporadas con Seattle antes de ser traspasado a los Steelers antes de la temporada pasada. En 2025, Metcalf tuvo 59 recepciones para 850 yardas. Podría haberse acercado más a su cuarta temporada de 1.000 yardas si hubiera logrado mantener sus emociones bajo control.

La NFL suspendió a Metcalf por dos partidos la temporada pasada tras su altercado durante el juego con un aficionado en una victoria sobre Detroit. La liga podría volver a sancionar a Metcalf, lo que potencialmente lo dejaría fuera del partido del viernes contra Denver.